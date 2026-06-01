Hamburguesa o medallón de carne: cuál es la diferencia entre ambos alimentos

Hoy te voy a contar cuáles son las diferencias entre hamburguesa y medallón de carne, un dato clave y una información que te será útil la próxima vez que vayas a comprar.

¿Por qué uno se llama hamburguesa y el otro medallón de carne?

Antes de pensar en diferencias e ingredientes, hay que entender que las denominaciones de los alimentos no están ahí porque sí o porque al productor se le ocurrió ponerle ese nombre.

Que la hamburguesa se llame hamburguesa o medallón de carne responde a un reglamento. El nombre que recibe un producto procesado tiene que cumplir con ciertos estándares para formar parte de ese grupo. En Argentina, el Código Alimentario regula dicha denominación y tiene como objetivo evitar los nombres de fantasía.

hamburguesa congelada Los alimentos responden a un reglamento y a ciertas especificaciones.

Otro ejemplo de esto son las golosinas como el chocolate. Seguro has comprado una barra de chocolate que dice "barra sabor chocolate" y una que dice solamente "chocolate". También son productos con diferencias y sí o sí tienen que estar especificadas en las etiquetas.

¿Cuál es la diferencia entre medallón de carne y hamburguesa?

La hamburguesa y el medallón de carne parecen lo mismo si los vemos rápido o los consumimos bien cocidos dentro de un pan. Pero no son lo mismo.

La principal diferencia está en su composición. Tal y como muestra en este video Tomás Gill de Curiosidad Alimentaria, al colocar yodo en un medallón de carne y en una hamburguesa, se puede ver que el medallón de carne genera un cambio de color en el yodo y la hamburguesa no.

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Este procedimiento químico demuestra básicamente que la hamburguesa está elaborada exclusivamente con carne vacuna, mientras que el medallón de carne tiene añadido almidón o soja texturizada.

Además, la hamburguesa tiene un límite de añadido de materia grasa y su denominación no le permite tener agregados de almidones. El medallón de carne puede superar la cantidad de grasa añadida.

No es mejor la hamburguesa ni peor el medallón de carne. Estas diferencias son simplemente diferencias y, sea cual sea el alimento, responde al reglamento.

Recordá cocinar completamente la carne molida, sea un medallón o una hamburguesa. Evita puntos rojos y cocciones incompletas en este tipo de alimentos.