Cómo preparar Caldo de pollo: la receta otoñal con 9 ingredientes reconfortantes y nutritivos

El otoño es esa época del año en la que comenzamos a buscar recetas reconfortantes, abundantes y nutritivas para cuidar nuestra salud. El caldo de pollo es una de esas comidas que está en el podio de las más preparadas en los hogares argentinos, ya que es sencillo de hacer y está repleto de verduras.
Para hacer caldo de pollo, simplemente hay que hervir todos los ingredientes a fuego lento durante, al menos, una hora. De esa manera, los sabores se integran completamente, lo que garantiza un resultado sabroso, ideal para consumir solo o como base de otras recetas.
Lo cierto es que el caldo de pollo casero es ideal para incorporar en sopas, guisos o incluso como bebida reconfortante. Se trata de una de esas recetas nutritivas que vale la pena conocer para preparar en esta época del año.
Receta para hacer caldo de pollo
Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para 12 porciones de caldo de pollo. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 pollo entero
- 2 zanahorias grandes
- 2 tallos de apio
- 1 cebolla grande
- 4 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- 1 cdta. de granos de pimienta
- Sal, a gusto
- 4 litros de agua
Cómo preparar caldo de pollo, la receta paso a paso
- Primero, en una olla grande, coloca el pollo y cubre con agua fría. Lleva a ebullición hasta que hierva y reduce el fuego al mínimo. Retira la espuma que se forma en la superficie.
- A continuación, agrega las verduras cortadas en trozos, las hojas de laurel y los granos de pimienta a la olla.
- Cocina el caldo a fuego lento durante 1 hora y media. Durante la cocción, agrega agua adicional si es necesario para mantener los ingredientes cubiertos.
- Luego, retira las piezas de pollo y reserva para usar en otras comidas. Luego, cuela el caldo para eliminar los ingredientes sólidos y obtener un líquido claro.
- Por último, deja enfriar el caldo de pollo y retira por completo la capa de grasa solidificada que se forma en la superficie. Condimenta y sirve.