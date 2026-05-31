Cómo preparar Caldo de pollo: la receta otoñal con 9 ingredientes reconfortantes y nutritivos

Para hacer caldo de pollo, simplemente hay que hervir todos los ingredientes a fuego lento durante, al menos, una hora. De esa manera, los sabores se integran completamente, lo que garantiza un resultado sabroso, ideal para consumir solo o como base de otras recetas.

Lo cierto es que el caldo de pollo casero es ideal para incorporar en sopas, guisos o incluso como bebida reconfortante. Se trata de una de esas recetas nutritivas que vale la pena conocer para preparar en esta época del año.