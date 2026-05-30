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Tortilla de papas: la receta tradicional con 6 ingredientes clave y un toque secreto

Te dejamos la receta tradicional de tortilla de papas con un toque especial que la hace única y deliciosa

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Tortilla de papas clásica con un ingrediente secreto.

Tortilla de papas clásica con un ingrediente secreto.

La tortilla de papas es una de las recetas más preparadas en las cocinas argentinas, especialmente durante la época otoñal, en la que una comida abundante y sabrosa puede ser la clave para nutrir el cuerpo sin gastar de más.

Típica de la gastronomía española, la tortilla es una preparación simple a base de papas, huevos y cebolla que se elabora en sartén y es ideal para acompañar con otras comidas o guarniciones, como una ensalada de tomates.

En Argentina, cada familia tiene su receta. En esta oportunidad, te dejamos una versión clásica con un toque diferente: un ingrediente especial que lo cambia todo.

tortilla de papas

Recetas: trucos para que la tortilla de papas quede perfecta

  • Elegir papas medianas: de esa manera, al cortarlas en rodajas finas, quedan de un tamaño adecuado para integrarse con el huevo.
  • Las papas se deben pochar, no freír: se agregan las papas cuando el aceite aún está tibio y se cocina hasta que estén tiernas, no doradas.
  • Puedes batir los huevos con especias y condimentos: pimienta, perejil fresco, arvejas, cebolla de verdeo e incluso panceta y chorizo colorado.
  • Para una tortilla de papas alta, usa una sartén pequeña.
  • Agita la tortilla durante 30 segundos en los primeros minutos de cocción: esto es para ayudar a cuajar el huevo.

Receta de la tortilla de papas española

La tortilla de papas española clásica solo lleva huevos, papas, cebolla y sal. Sin embargo, cada familia tiene su librito. Algunas personas optan por agregar pimienta, cebolla de verdeo, perejil fresco, panceta, chorizo colorado, arvejas... y muchos ingredientes que combinan muy bien.

¿Qué necesitas para hacer una tortilla de papas mediana?

Ingredientes:

  • 4 Huevos
  • 3 papas medianas
  • 1/2 cebolla
  • Sal
  • Aceite
  • Ingrediente secreto: perejil fresco (opcional)
Tortilla de papas

Cómo preparar la tortilla de papas con un ingrediente especial

  1. Primero, corta las papas en rodajas finas. Deben ser medianas para que se integren bien al huevo.
  2. A continuación, coloca abundante aceite en una sartén y lleva a fuego fuerte. Cuando el aceite esté tibio, agrega todas las papas y deja cocinar por 5 minutos. Se deben pochar, no freír.
  3. Mientras tanto, corta la cebolla en juliana y agrégalas a la sartén pasados los 5 minutos de cocción de las papas, revolviendo suavemente. Agrega sal, baja el fuego al mínimo y tapa la sartén, dejando una abertura mínima. Cocina por 15 minutos y revuelve de vez en cuando. Una vez que las papas estén tiernas, cuélalas.
  4. En un bowl, bate los huevos con un poco de sal y perejil fresco (es opcional, pero le dará un sabor excepcional). Luego, agrega las papas con las cebollas y vuelve a batir hasta que esté todo integrado.
  5. Agrega un chorro de aceite a la sartén y sube a fuego fuerte. Cuando esté bien caliente, agrega la preparación y mueve la sartén, agitándola durante 30 segundos. De esa forma, se cuajan los huevos.
  6. Seguidamente, baja el fuego y, con una espátula, ve corriendo los bordes mientras se va cocinando. Cocina durante 5 minutos y dala vuelva con la ayuda de un plato. Emprolija nuevamente los bordes con la espátula y deja cocinar por 3 minutos más.
  7. Para terminar, retira la tortilla de papas de la sartén con la ayuda de un plato, dándola vuelta con cuidado. Puedes acompañar esta comida con una ensalada de tomate, cebolla y palta. Otra opción es preparar carnes u otros tipos de ensalada.

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