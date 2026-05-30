Tortilla de papas: la receta tradicional con 6 ingredientes clave y un toque secreto

Típica de la gastronomía española, la tortilla es una preparación simple a base de papas, huevos y cebolla que se elabora en sartén y es ideal para acompañar con otras comidas o guarniciones, como una ensalada de tomates.

En Argentina, cada familia tiene su receta. En esta oportunidad, te dejamos una versión clásica con un toque diferente: un ingrediente especial que lo cambia todo.