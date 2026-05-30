Mi receta de Merluza al roquefort en 25 minutos: lleva 4 ingredientes y un colchón de papas mantecosas

No soy experta en la cocina, ni busco serlo. Sin embargo, traigo una herencia culinaria que me deja expuesta. Es por eso que aprendí, con el tiempo, a preparar algunas recetas que parecen elaboradas (de esas que se hacen con mucho amor), pero en realidad son tan sencillas que no podés creer el resultado. Hoy te dejo mi versión de merluza al roquefort para los amantes del pescado.
En realidad, se la copié a una muy buena amiga y de ahí, no dejo de prepararla. Es que me resultó tan fácil y rápida que dije: "esto es para mí". Y así fue, ahora soy la reina de la merluza al roquefort con un colchón de papas mantecosas que es para chuparse los dedos.
No necesitas muchos ingredientes, ni pasar demasiado tiempo en la cocina para hacer esta receta. Todo se cocina prácticamente solo. Es, para mí, una maravilla. Y para vos, que seguramente vivís apurada como yo, también.
Recetas con pescado: merluza al roquefort sabrosa y en 30 minutos
La merluza al roquefort, para los amantes del pescado, es una de las recetas perfectas para el almuerzo o la cena. Esta comida lleva muy pocos ingredientes y se prepara en media hora.
Te dejo mi receta fácil y rápida (porque no me gusta pasar demasiado tiempo en la cocina) de la merluza al roquefort para cuatro personas. ¿Qué necesitás?
Ingredientes:
- 4-5 filetes de merluza
- 4 papas medianas
- 200 gramos queso roquefort
- 200 centímetros cúbicos de crema de leche
- 80 gramos manteca
- Sal y pimienta
Cómo preparar Merluza al roquefort: mi receta fácil, paso a paso
- Para comenzar, lavá y pelá las papas, cortalas en rodajas finas y colócalas en una fuente para horno sin aceite ni nada.
- A continuación, salpimentá los filetes de merluza a gusto y apoyalos sobre el colchón de papas.
- Luego, cortá el queso roquefort junto con la manteca y agregá los ingredientes sobre el pescado y las papas.
- Cociná en horno moderado hasta que las papas y los filetes de merluza estén tiernos, durante 20 minutos aproximadamente.
- En ese momento, incorporá la crema de leche y llevá la merluza al roquefort con papas a la manteca al horno por 5 minutos más.