Mi receta de Merluza al roquefort en 25 minutos: lleva 4 ingredientes y un colchón de papas mantecosas

En realidad, se la copié a una muy buena amiga y de ahí, no dejo de prepararla. Es que me resultó tan fácil y rápida que dije: "esto es para mí". Y así fue, ahora soy la reina de la merluza al roquefort con un colchón de papas mantecosas que es para chuparse los dedos.

No necesitas muchos ingredientes, ni pasar demasiado tiempo en la cocina para hacer esta receta. Todo se cocina prácticamente solo. Es, para mí, una maravilla. Y para vos, que seguramente vivís apurada como yo, también.