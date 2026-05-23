Caldo de huesos con 4 ingredientes: la receta casera para bajar de peso y fortalecer el sistema inmunitario

El caldo de huesos es una de las recetas caseras más reconfortantes y nutritivas para el otoño y el invierno. De hecho, muchos nutricionistas lo recomiendan incluirlo en la dieta para fortalecer el sistema inmunitario, bajar de peso, y mejorar la salud de huesos y de articulaciones.
Esta receta es una sopa elaborada a partir de huesos de pollo o pescado condimentada con hierbas, especias y verduras. El caldo de huesos es rico en nutrientes, vitaminas, minerales y proteínas, por lo que puede formar parte de un plan de alimentación saludable.
Entre los principales beneficios del caldo de huesos: ayuda a adelgazar; mejora el aspecto de la piel, el cabello y las uñas; fortalece los huesos; combate la anemia y ayuda a proteger el sistema inmunitario durante la época más fría del año.
Cuáles son los beneficios del Caldo de huesos
El caldo de huesos es uno de los platos más recomendados en la dietas para bajar de peso, pero también para hacerle frente a diversas enfermedades como la anemia. Además, es beneficiosa para la salud en general, ya que aporta calcio, colágeno y proteínas.
Un artículo del sitio web especializado en salud Regenera Health, sostiene que el caldo de huesos es una opción nutritiva y saludable que puede constribuir a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud de los huesos y articulaciones, y promover una piel más cuidada, un cabello más fuerte y unas uñas más saludables.
Principales beneficios del caldo de huesos:
- Nutrición óptima
- Promueve la salud de las articulaciones
- Mejora la digestión
- Mejora la salud de la piel, el cabello y las uñas
- Fortalece el sistema inmunológico
- Favorece la pérdida de peso
- Mejora la salud cardiovascular
- Mejora el metabolismo y la salud intestinal
- Previene enfermedades como la anemia y osteoporosis
- Tiene efectos remineralizantes y equilibra los aminoácidos
Receta del caldo de huesos tradicional
Ingredientes:
- Huesos de pollo o pescado
- Vegetales aromáticos: cebolla, zanahoria, apio
- Hierbas: perejil, tomillo o laurel
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo hacer caldo de huesos, la receta paso a paso
- Primero, asa los huesos. Para eso, precalienta el horno a 180ºC y coloca los huesos en una bandeja. Ásalos durante 30 minutos, la mitad del tiempo de cada lado.
- A continuación, prepara las verduras. Mientras se asan los huesos, lava y corta en trozos grandes las cebollas, zanahorias y el apio.
- Mezcla los ingredientes en una olla grande. Coloca los huesos asados junto con los vegetales y añade las hierbas que desees. Cubre todo con agua.
- Luego, cocina a fuego lento. Lleva la olla a ebullición y luego reduce a fuego bajo. Cocina por 6 horas para que los nutrientes se liberen en el caldo.
- Al final de la cocción, retira la espuma que se forma en la superficie y añade sal y pimienta. Una vez que el caldo esté listo, retira los huesos y las verduras con un colador. Guarda el líquido en un recipiente.
- Para terminar, puedes servir el caldo de huesos con carne y verduras.