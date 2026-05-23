Caldo de huesos con 4 ingredientes: la receta casera para bajar de peso y fortalecer el sistema inmunitario

olla de caldo de huesos

Cuáles son los beneficios del Caldo de huesos

El caldo de huesos es uno de los platos más recomendados en la dietas para bajar de peso, pero también para hacerle frente a diversas enfermedades como la anemia. Además, es beneficiosa para la salud en general, ya que aporta calcio, colágeno y proteínas.

Un artículo del sitio web especializado en salud Regenera Health, sostiene que el caldo de huesos es una opción nutritiva y saludable que puede constribuir a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud de los huesos y articulaciones, y promover una piel más cuidada, un cabello más fuerte y unas uñas más saludables.

Principales beneficios del caldo de huesos:

Nutrición óptima

Promueve la salud de las articulaciones

Mejora la digestión

Mejora la salud de la piel, el cabello y las uñas

Fortalece el sistema inmunológico

Favorece la pérdida de peso

Mejora la salud cardiovascular

Mejora el metabolismo y la salud intestinal

Previene enfermedades como la anemia y osteoporosis

Tiene efectos remineralizantes y equilibra los aminoácidos

Caldo de huesos.jpg El caldo de huesos contiene una buena cantidad de colágeno y también aporta minerales como calcio y magnesio.

Receta del caldo de huesos tradicional

Ingredientes:

Huesos de pollo o pescado

Vegetales aromáticos: cebolla, zanahoria, apio

Hierbas: perejil, tomillo o laurel

Sal y pimienta, a gusto

Cómo hacer caldo de huesos, la receta paso a paso