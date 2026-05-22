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Cómo hacer galletas con masa de pastafrola: la receta para el mate con 6 ingredientes y en solo 10 minutos

Disfruta de unas deliciosas galletas caseras con masa de pastafrola, una receta fácil y rápida para acompañar el mate.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las galletas con masa de pastafrola son una de las recetas más fáciles para el mate.

Las galletas con masa de pastafrola son una de las recetas más fáciles para el mate.

Hornear galletas caseras en otoño e impregnar el hogar con un aroma cálido y reconfortante puede ser una de las mejores alternativas para disfrutar en la merienda. Esta versión, hecha con masa de pastafrola, es una de las recetas más fáciles y prácticas.

Las galletas con masa de pastafrola son crujientes por fuera y tiernas por dentro. Si no eres experto en pastelería o nunca has cocinado un dulce casero, esta receta es perfecta porque no falla. En el centro, pueden llevar dulce de leche o de membrillo, aunque solas quedan riquísimas.

Se trata de una recetade las abuelas argentinas que te va a sacar del apuro porque lleva pocos ingredientes y se hornean en solo 10 minutos. Si quieres, puedes reemplazar la harina por almidón de maíz para hacerlas más livianas.

galletas caseras con masa de pastafrola

Receta de las galletas con masa de pastafrola

Ingredientes:

  • 250 g de harina leudante
  • 100 g de manteca
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón

Para rellenar (opcional):

  • Dulce de leche o membrillo
galletas pepas de membrillo

Cómo hacer galletas con masa de pastafrola:la receta, paso a paso

  1. Primero, precalienta el horno a 180ºC. Mientras tanto, en un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa.
  2. A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar. También, agrega ralladura de limón.
  3. Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo (opcional)
  4. Coloca las galletas con masa de pastafrola en una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos.
  5. Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de leche o el membrillo en el centro. Cocina las galletas durante 6 minutos más y listo.

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