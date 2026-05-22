Cómo hacer galletas con masa de pastafrola: la receta para el mate con 6 ingredientes y en solo 10 minutos

Las galletas con masa de pastafrola son crujientes por fuera y tiernas por dentro. Si no eres experto en pastelería o nunca has cocinado un dulce casero, esta receta es perfecta porque no falla. En el centro, pueden llevar dulce de leche o de membrillo, aunque solas quedan riquísimas.

Se trata de una recetade las abuelas argentinas que te va a sacar del apuro porque lleva pocos ingredientes y se hornean en solo 10 minutos. Si quieres, puedes reemplazar la harina por almidón de maíz para hacerlas más livianas.