Cómo hacer galletas con masa de pastafrola: la receta para el mate con 6 ingredientes y en solo 10 minutos

Hornear galletas caseras en otoño e impregnar el hogar con un aroma cálido y reconfortante puede ser una de las mejores alternativas para disfrutar en la merienda. Esta versión, hecha con masa de pastafrola, es una de las recetas más fáciles y prácticas.
Las galletas con masa de pastafrola son crujientes por fuera y tiernas por dentro. Si no eres experto en pastelería o nunca has cocinado un dulce casero, esta receta es perfecta porque no falla. En el centro, pueden llevar dulce de leche o de membrillo, aunque solas quedan riquísimas.
Se trata de una recetade las abuelas argentinas que te va a sacar del apuro porque lleva pocos ingredientes y se hornean en solo 10 minutos. Si quieres, puedes reemplazar la harina por almidón de maíz para hacerlas más livianas.
Receta de las galletas con masa de pastafrola
Ingredientes:
- 250 g de harina leudante
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
Para rellenar (opcional):
- Dulce de leche o membrillo
Cómo hacer galletas con masa de pastafrola:la receta, paso a paso
- Primero, precalienta el horno a 180ºC. Mientras tanto, en un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa.
- A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar. También, agrega ralladura de limón.
- Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo (opcional)
- Coloca las galletas con masa de pastafrola en una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos.
- Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de leche o el membrillo en el centro. Cocina las galletas durante 6 minutos más y listo.