Cómo hacer una Torta de zanahoria: la receta sabrosa, fácil y húmeda con 6 ingredientes

La torta de zanahoria, a la que muchos llaman carrot cake, es una de las recetas más pedidas en las cafeterías y restaurantes argentinos para disfrutar del postre. Se trata de un bizcochuelo dulce que se elabora a base de esta verdura y queda muy húmedo, esponjoso y sabroso.
Esta verdura no solo es ideal para preparar ensaladas o guisos, sino también para elaborar recetas dulces. Además, la zanahoria realza el sabor de este postre, por lo que no es necesario utilizar tanta cantidad de azúcar.
Otra de las razones por la que la torta de zanahoria es una de las más elegidas es porque es muy húmeda. Algunas versiones permiten sumar frutos secos para darle una textura diferente. Y si lo haces con glaseado, es un manjar.
Receta para hacer una torta de zanahoria
Ingredientes:
Bizcocho:
- 3 zanahorias
- 200 g de azúcar mascabo
- 200 g de harina común
- 80 g de manteca
- 2 huevos
- 1 cdta. de polvo de hornear
- Frutos secos (opcional)
- 1 cdta. de canela (opcional)
Glaseado (opcional):
- 4 cdas. de azúcar impalpable
- 6 cdtas. de jugo de limón
Cómo hacer la receta de la torta de zanahoria, paso a paso
Bizcocho:
- Primero, ralla, procesa las zanahorias peladas hasta que queden lo más parecidas a un puré. Tamiza los ingredientes secos e intégralos a la zanahoria.
- A continuación, incorpora los huevos batidos y mezcla bien. También, suma la manteca derretida y mezcla nuevamente. Si falta líquido, puedes agregar jugo de naranja o agua hasta que la preparación quede semilíquida.
- Para terminar, lleva la mezcla a una budinera enmantecada y enharinada y hornea el budín de zanahoria en el horno precalentado a 180 °C hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga seco. Deja enfriar.
Glaseado:
- Para preparar el glaseado del budín de zanahoria, mezcla el azúcar impalpable con el jugo de limón.
- Revuelve bien por un rato hasta que tome una consistencia espesa. Si pasado ese tiempo sigue líquido, agrega azúcar según sea necesario.
- Baña el budín con el glaseado de limón y, si quieres, espolvorea una cucharadita de zanahoria rallada.