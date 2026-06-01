Adiós a la espalda encorvada: la postura de yoga que recomiendan para los adultos mayores

Matsyasana, la postura de yoga recomendada en los adultos mayores

Este ejercicio de yoga es un auténtico bálsamo para la salud postural de la tercera edad, ya que actúa como la contrapostura perfecta frente a la rigidez que provoca pasar horas sentados o mirando pantallas.

La postura del pez destaca entre todas por su capacidad para abrir el pecho y los hombros de manera profunda. Al realizarla, se genera una extensión de la columna que estira los músculos pectorales y fortalece la parte superior de la espalda, corrigiendo la postura encorvada de forma progresiva.

Si vas a hacer yoga y quieres realizar esta postura, basta con tumbarse boca arriba colocando una manta enrollada o un bloque de yoga justo debajo de la zona dorsal (entre los omóplatos) y un cojín bajo la cabeza. Esto permite que el pecho se abra de forma pasiva y relajada, sin forzar las cervicales ni la espalda lumbar.

yoga, adultos mayores Con esta postura, los adultos mayores pueden aliviar su espalda.

Con solo sostener esta posición durante un par de minutos al día respirando profundamente, el cuerpo empezará a recordar lo que es estar alineado y tu espalda comenzará a dejar de sufrir.

Por qué los adultos mayores pierden la postura

A medida que envejecemos, la pérdida de masa muscular y la disminución de la densidad ósea facilitan la aparición de la hipercifosis, comúnmente llamada "chepa". Esto no solo afecta la estética, sino que reduce la capacidad pulmonar y genera dolores crónicos.

Para evitar este tipo de problemas, es por eso que el yoga se convierte en un aliado ideal para los adultos mayores y aquellas personas que no tengan una postura adecuada. ¿Estás listo para hacer este ejercicio?