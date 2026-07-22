Empresarios y productores del sector de la carne se enojaron con Sturzenegger

Las entidades que engloban a los productores ganaderos y a la industria frigorífica expresaron este miércoles un rotundo rechazo al anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
La propuesta oficial busca modificar el esquema actual de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), convirtiendo en contribuciones voluntarias los aportes obligatorios que realiza el sector privado. A esa misma ley se opuso la COVIAR.
Curiosamente, entre las organizaciones que expresaron su rechazo a la iniciativa de Stuzenegger está la Sociedad Rural Argentina, que tiene muy buena relación con el gobierno nacional y espera la presencia de Javier Milei el domingo, en el cierre de su tradicional exposición en Palermo.
Respaldo del sector cárnico al IPCVA
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su firme respaldo institucional al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y ratificaron su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina.
Rechazaron cualquier intento de alteración de sus condiciones de funcionamiento que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional.
Según destacaron, el IPCVA ha sido una pieza clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir mercados internacionales, sostener las relaciones sanitarias con países compradores -destino al que se aporta entre 3% y 5% de su presupuesto anual para el SENASA- y posicionar la marca "Carne Argentina" como un producto premium a nivel global.
El rechazo genera una fuerte tensión política, ya que unifica a la totalidad de la Mesa de Enlace y a las cámaras industriales. Entre las entidades firmantes se destaca la Sociedad Rural Argentina (SRA) -que extiende su presencia a través de 117 sociedades rurales en 14 distritos-, habitualmente alineada con el gobierno de Milei.
La postura de la SRA se suma a la de la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), además de la totalidad de la industria frigorífica: el Consorcio de Exportadores ABC (que genera más de 80% de las exportaciones del país), CADIF (Cámara Argentina de la Industria Frigorífica), Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina, junto a la representación del propio Estado Nacional a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En pocas palabras
- Sector cárnico: productores y frigoríficos rechazan el anteproyecto de ley de Sturzenegger que busca voluntariedad en aportes al IPCVA.
- IPCVA: defienden su rol estratégico para acuerdos, mercados y la marca "Carne Argentina".
- Tensión política: el rechazo une a la Mesa de Enlace y cámaras industriales, incluyendo la Sociedad Rural Argentina.