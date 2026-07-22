Empresarios y productores del sector de la carne se enojaron con Sturzenegger

Sede del IPCVA. Foto: IPCVA

Respaldo del sector cárnico al IPCVA

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su firme respaldo institucional al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y ratificaron su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina.

Rechazaron cualquier intento de alteración de sus condiciones de funcionamiento que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional.

Según destacaron, el IPCVA ha sido una pieza clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir mercados internacionales, sostener las relaciones sanitarias con países compradores -destino al que se aporta entre 3% y 5% de su presupuesto anual para el SENASA- y posicionar la marca "Carne Argentina" como un producto premium a nivel global.

El rechazo genera una fuerte tensión política, ya que unifica a la totalidad de la Mesa de Enlace y a las cámaras industriales. Entre las entidades firmantes se destaca la Sociedad Rural Argentina (SRA) -que extiende su presencia a través de 117 sociedades rurales en 14 distritos-, habitualmente alineada con el gobierno de Milei.

El domingo finaliza la exposición de la Sociedad Rural Argentina. Foto: Sociedad Rural

La postura de la SRA se suma a la de la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), además de la totalidad de la industria frigorífica: el Consorcio de Exportadores ABC (que genera más de 80% de las exportaciones del país), CADIF (Cámara Argentina de la Industria Frigorífica), Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina, junto a la representación del propio Estado Nacional a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.