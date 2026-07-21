Inescrupulosos faenaron un toro de 5 millones: sólo se llevaron una paleta

Un indignante caso de abigeato sacudió a la comunidad rural de Pampa de los Guanacos recientemente. Desconocidos ingresaron sigilosamente a un campo privado para llevar adelante la faena clandestina de un toro de raza Braford. El ejemplar bovino poseía un altísimo valor genético para el desarrollo de la ganadería local.
El hecho delictivo ocurrió en el extremo norte de Santiago del Estero, a unos veinte kilómetros de distancia del casco urbano principal. Rogel Gómez, un productor de cincuenta y dos años de edad, denunció formalmente el faltante del animal en su establecimiento agrícola conocido como San Antonio.
Un toro valioso
Durante la jornada del sábado, el dueño notó la preocupante ausencia del reproductor de pelaje pampa colorado. Inmediatamente organizó una recorrida exhaustiva por todas las parcelas de la propiedad. Luego de varias horas de rastrillaje continuo, descubrió la macabra escena donde yacía el vacuno, cuyo precio de mercado ronda los cinco millones de pesos.
Los cuatreros actuaron con extrema rapidez en el lugar del ilícito. Del cuerpo inerte del animal apenas mutilaron una pierna junto con una paleta. Tras desmembrar esas partes específicas, escaparon del predio rápidamente para evitar sospechas entre los pobladores de la zona.
El operativo
Las autoridades judiciales competentes tomaron conocimiento del ataque de manera rápida. El fiscal Gabriel Gómez intervino en la causa penal para intentar esclarecer el suceso. Como primera medida investigativa, dispuso la intervención directa de los agentes especializados en robos rurales.
Actualmente, efectivos policiales pertenecientes a la Brigada Interna llevan adelante diferentes averiguaciones en los parajes cercanos. Buscan identificar a los responsables del hurto. Los investigadores presumen que los delincuentes intentarán insertar los cortes obtenidos ilegalmente en el circuito comercial clandestino.