Inescrupulosos faenaron un toro de 5 millones: sólo se llevaron una paleta

El hecho delictivo ocurrió en el extremo norte de Santiago del Estero, a unos veinte kilómetros de distancia del casco urbano principal. Rogel Gómez, un productor de cincuenta y dos años de edad, denunció formalmente el faltante del animal en su establecimiento agrícola conocido como San Antonio.

Un toro valioso

Durante la jornada del sábado, el dueño notó la preocupante ausencia del reproductor de pelaje pampa colorado. Inmediatamente organizó una recorrida exhaustiva por todas las parcelas de la propiedad. Luego de varias horas de rastrillaje continuo, descubrió la macabra escena donde yacía el vacuno, cuyo precio de mercado ronda los cinco millones de pesos.