Nació en Santa Fe, pero de niña se radicó en Mendoza con su familia. Su nombre es Liliana Chiavetta, pero se hizo más conocida como Liliana Bodoc. Su corazón se detuvo el 6 de febrero de 2018, pero su obra quedará entre nosotros para toda la vida.
Liliana Bodoc: sus mejores libros y el legado literario de la escritora
En el Día Provincial de la Literatura Infantil y Juvenil, el Teatro Quintanilla será escenario este martes 21 de un emotivo tributo a la célebre escritora mendocina
A continuación te recomendaremos algunos de sus mejores libros, los cuales te cautivarán desde el primer momento.
Liliana Bodoc, un repaso por sus mejores libros
La saga de los confines
- Los días del venado (Buenos Aires, 2012)
- Los días de la sombra (Buenos Aires, 2012)
- Los días del fuego (Buenos Aires, 2013)
Para muchas personas, 'La saga de los confines' es considerada como una reelaboración de sagas al estilo de las de J. R. R. Tolkien, desde una mirada "latinoamericanista".
El espejo africano
La novela trata sobre un espejo enmarcado en ébano, más grande que la palma de una mano.
Sucedió en colores
Publicado en 2004, se trata de un libro de cuentos donde cada historia está atravesada por un color diferente.
El rastro de la canela
Una novela de amor ambientada en los tiempos del Virreinato durante la Revolución de Mayo.
El homenaje de la Ciudad de Mendoza a la escritora Liliana Bodoc
Este martes 21 de julio, fecha en la que se conmemora el Día Provincial de la Literatura Infantil y Juvenil (instituido por el Senado Provincial en homenaje al nacimiento de la autora), la Ciudad de Mendoza realizará una jornada especial para celebrar su legado.
Desde las 19, el Teatro Quintanilla abrirá sus puertas, con entrada sin costo, para recibir un encuentro que combinará literatura, memoria y cine. La propuesta contará con la presentación por primera vez en Mendoza del libro "Volver a conocer el fuego" y la proyección de "Tras la montaña", una película inspirada en el universo de La Saga de los Confines.
"Se tomaron el trabajo de desgrabar todos los talleres literarios que Lili dio en Mendoza y en muchas partes del país. Llegó material de todos lados, una cantidad impresionante que obligó a un gran trabajo de las editoras. Van a ser tres libros en total", aseguró Hugo Chiavetta, hermano de la escritora.