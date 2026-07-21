Liliana Bodoc: sus mejores libros y el legado literario de la escritora

Los días del venado (Buenos Aires, 2012)

Los días de la sombra (Buenos Aires, 2012)

Los días del fuego (Buenos Aires, 2013)

Para muchas personas, 'La saga de los confines' es considerada como una reelaboración de sagas al estilo de las de J. R. R. Tolkien, desde una mirada "latinoamericanista".

"La saga de los confines", una de las sagas más importantes de Liliana Bodoc.

El espejo africano

La novela trata sobre un espejo enmarcado en ébano, más grande que la palma de una mano.

Sucedió en colores

Publicado en 2004, se trata de un libro de cuentos donde cada historia está atravesada por un color diferente.

El rastro de la canela

Una novela de amor ambientada en los tiempos del Virreinato durante la Revolución de Mayo.

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El homenaje de la Ciudad de Mendoza a la escritora Liliana Bodoc

Este martes 21 de julio, fecha en la que se conmemora el Día Provincial de la Literatura Infantil y Juvenil (instituido por el Senado Provincial en homenaje al nacimiento de la autora), la Ciudad de Mendoza realizará una jornada especial para celebrar su legado.

Desde las 19, el Teatro Quintanilla abrirá sus puertas, con entrada sin costo, para recibir un encuentro que combinará literatura, memoria y cine. La propuesta contará con la presentación por primera vez en Mendoza del libro "Volver a conocer el fuego" y la proyección de "Tras la montaña", una película inspirada en el universo de La Saga de los Confines.

"Se tomaron el trabajo de desgrabar todos los talleres literarios que Lili dio en Mendoza y en muchas partes del país. Llegó material de todos lados, una cantidad impresionante que obligó a un gran trabajo de las editoras. Van a ser tres libros en total", aseguró Hugo Chiavetta, hermano de la escritora.