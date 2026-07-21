El argentino que mandó mil cartas a cien países y creó el Día del Amigo luego de una hazaña científica histórica

Todo comienza el 20 de julio de 1969, Apolo 11, la misión espacial más famosa, concretó la llegada de los primeros humanos a la superficie lunar. Mientras esto ocurría, en Lomas de Zamora Ernesto interpretó la proeza técnica con una visión puramente humanista.

El psicólogo e historiador argentino cuya vocación comunitaria se reflejó en organizaciones de cooperación internacional, se vio movilizado por la transmisión satelital del descenso del módulo Eagle en la Luna, determinando que el hito de ese día simbolizaba un gesto de amistad de la humanidad para el universo, por ende había que conmemorarlo.

Enrique Febbraro consideró que Apolo 11 constituía una demostración sin precedentes de unión y esfuerzo compartido por encima de cualquier frontera. Así nació el Día del Amigo.

Para ello, Ernesto Febbraro usó su propia máquina de escribir, pagó sellos postales, redactó y despachó mil cartas formales destinadas a referentes políticos, científicos, periodistas, líderes religiosos y delegaciones distribuidas en cien países de los cinco continentes.

¿Qué decían las cartas? Detallaba la propuesta de consagrar el 20 de julio como una jornada dedicada a la fraternidad universal. Con respuestas afirmativas en 1979, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la conmemoración mediante el Decreto número 235, formalizando la fecha en el calendario escolar e institucional bonaerense.

Con el paso del tiempo la medida trascendió las fronteras argentinas y logró establecerse en otros países de la región, tales como Uruguay, Brasil y Chile.