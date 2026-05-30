firma, hoja, lapicera La firma es una biografía abreviada y allí se ven las más secretas ambiciones del hombre. Foto Canva

Si escribís tu firma con tu primer apellido, te contamos qué significa y qué les dice a los demás

La importancia de la firma, desde el punto de vista histórico-jurídico, es fundamental. Al terminar un texto, el nombre y el apellido, con o sin rúbrica, dan autenticidad. Se puede afirmar que la firma casi tiene igual crédito que las huellas dactilares.

Cuando una persona firma, expresa su yo real, es decir, a través de ella se ve el verdadero rostro del escritor, la representación que sintetiza su personalidad. En este sentido, hay personas que solamente tienen un tipo de firma y otras que usan varios modelos, según el contexto en el que estén.

firma, hoja, lapicera (2) Poner el primer apellido en la firma habla mucho sobre la persona. Foto el Economista

Así es como uno de los diversos tipos de firma tiene que ver con poner el primer apellido. Este simboliza el plano social, porque cuando vamos a la escuela suelen referirse a nosotros con el apellido, debido a que en grupos numerosos es frecuente que haya varias personas con el mismo nombre de pila.

Simboliza también la figura paterna o al marido en aquellos países donde la mujer lo utiliza después de su nombre propio. Además, suelen ser personas que valoran su identidad familiar o personal y demuestran un deseo por dejar constancia plena de quién es la persona y su compromiso con lo que expresa o firma.