Cada vez es más común encontrar personas que ponen su primer apellido en su firma. Si bien puede parecer una simple cuestión de estilo, este hábito puede reflejar rasgos profundos de la personalidad y lo que se muestra ante otros. Para poder entender bien qué significa esta condición, nada mejor que ver qué dice la grafología.
La forma en la que una persona firma, si pone su nombre, su apellido, si agrega o no un punto final, puede revelar mucho sobre su personalidad, su forma de pensar, hasta su nivel de autoestima e incluso su estatus social.
La firma es un elemento de identidad único. No solo es válido en documentos, sino también actúa como una especie de "huella psicológica". La grafología estudia cómo los pequeños detalles, como la inclinación, el tamaño, la presión, el nombre, el apellido y los signos finales (como los puntos), tienen significados que pocas personas conocen y los incluyen de forma inconsciente, a lo que los identifica. En este caso, te contamos qué significado tiene firmar con el primer apellido.
Si escribís tu firma con tu primer apellido, te contamos qué significa y qué les dice a los demás
La importancia de la firma, desde el punto de vista histórico-jurídico, es fundamental. Al terminar un texto, el nombre y el apellido, con o sin rúbrica, dan autenticidad. Se puede afirmar que la firma casi tiene igual crédito que las huellas dactilares.
Cuando una persona firma, expresa su yo real, es decir, a través de ella se ve el verdadero rostro del escritor, la representación que sintetiza su personalidad. En este sentido, hay personas que solamente tienen un tipo de firma y otras que usan varios modelos, según el contexto en el que estén.
Así es como uno de los diversos tipos de firma tiene que ver con poner el primer apellido. Este simboliza el plano social, porque cuando vamos a la escuela suelen referirse a nosotros con el apellido, debido a que en grupos numerosos es frecuente que haya varias personas con el mismo nombre de pila.
Simboliza también la figura paterna o al marido en aquellos países donde la mujer lo utiliza después de su nombre propio. Además, suelen ser personas que valoran su identidad familiar o personal y demuestran un deseo por dejar constancia plena de quién es la persona y su compromiso con lo que expresa o firma.