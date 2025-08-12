Consigue un perfume delicioso en tu habitación: el aromatizante casero con pocos ingredientes

Difusor de aroma con frascos de perfume.jpg Los ambientadores caseros le dan un toque especial al hogar. Imagen: Pixabay

Si quieres ambientar tu habitación, te dejamos una receta para que prepares y disfrutes de un perfume delicioso.

Perfume casero para la habitación

Muchos ingredientes que tienes en casa pueden ser utilizados para preparar ambientadores caseros: lavanda, jazmín, limón, naranja, menta, y un sinfín. En esta ocasión, te enseñamos a hacer un ambientador con aroma a caramelo casero.

Este perfume es muy agradable y fácil de conseguir, además de ser muy eficaz contra los malos olores. Solo tienes que poner en una sartén o una olla 100 g de azúcar con dos cucharadas de agua y una de jugo de limón.

Pon los ingredientes a fuego bajo y revuelve hasta conseguir que el azúcar se dore y tenga la textura adecuada. Cuando la mezcla se encuentre en este punto, lleva la sartén hasta la habitación para que desprenda el aroma y se impregne en sábanas, cortinas y más.

azúcar El aroma a caramelo dejará tu habitación con un perfume delicioso. Imagen: Freepik

Cabe destacar que puedes utilizar esa misma mezcla, para preparar caramelos. En el caso de que se haya enfriado, vuelve a poner a fuego la sartén hasta que quede líquido. Dispone pequeñas cucharadas sobre una fuente, y cuando endurezca, puedes tomarlos como caramelos naturales.