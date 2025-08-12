Inicio Sociedad Perfume
Consigue un perfume delicioso en tu habitación: el aromatizante casero con pocos ingredientes

Con tres ingredientes puedes preparar un ambientador totalmente personalizado. Tu habitación, quedará con un perfume único y placentero

Paula García
Por Paula García [email protected]
Prepara un ambientador casero para tu habitación. Imagen: Pixabay
Todo el mundo quiere que su hogar tenga rico perfume, así que lo más fácil es comprar fragancias en el mercado. No obstante, existen otras alternativas que le pueden dar personalidad olfativa a tu casa. A continuación, te enseñamos cómo preparar un aromatizante único para tu habitación.

Los aromas influyen directamente en nuestras sensaciones: pueden relajarnos, despertarnos el apetito, llevarnos a recordar a alguien, o incluso mejorar nuestro estado de ánimo. En este sentido, tener un ambientador en el hogar no es solo una cuestión estética, también es una forma de cuidar tu bienestar.

Sin embargo, no todos los ambientadores son iguales. Los comprados muchas veces contienen químicos artificiales que pueden generar dolores de cabeza o molestias respiratorias, especialmente si hay niños o mascotas en casa.

Difusor de aroma con frascos de perfume.jpg
Los ambientadores caseros le dan un toque especial al hogar. Imagen: Pixabay

Si quieres ambientar tu habitación, te dejamos una receta para que prepares y disfrutes de un perfume delicioso.

Perfume casero para la habitación

Muchos ingredientes que tienes en casa pueden ser utilizados para preparar ambientadores caseros: lavanda, jazmín, limón, naranja, menta, y un sinfín. En esta ocasión, te enseñamos a hacer un ambientador con aroma a caramelo casero.

Este perfume es muy agradable y fácil de conseguir, además de ser muy eficaz contra los malos olores. Solo tienes que poner en una sartén o una olla 100 g de azúcar con dos cucharadas de agua y una de jugo de limón.

Pon los ingredientes a fuego bajo y revuelve hasta conseguir que el azúcar se dore y tenga la textura adecuada. Cuando la mezcla se encuentre en este punto, lleva la sartén hasta la habitación para que desprenda el aroma y se impregne en sábanas, cortinas y más.

azúcar
El aroma a caramelo dejará tu habitación con un perfume delicioso. Imagen: Freepik

Cabe destacar que puedes utilizar esa misma mezcla, para preparar caramelos. En el caso de que se haya enfriado, vuelve a poner a fuego la sartén hasta que quede líquido. Dispone pequeñas cucharadas sobre una fuente, y cuando endurezca, puedes tomarlos como caramelos naturales.

