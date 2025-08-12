Los 7 mejores perfumes de mujer que duran todo el día en la piel, tienen aroma a rosas y no son empalagosos

Este perfume de Tom Ford es elegante y sofisticado. Se trata de una fragancia floral con un toque oriental, que combina la elegancia de la rosa con la calidez inesperada del café.

Notas de salida: rosa turca y café

Notas de corazón: rosa de Bulgaria, pachuli, cardamomo, cilantro, ylang-ylang

Notas de fondo: sándalo, incienso

Rose Pompon

Esta loción tiene casi 10 años en el mercado, por lo que es una de las más populares y continúa marcando récords en ventas. Combina notas florales y frutales, pero no es un perfume empalagoso.

Notas de salida: frambuesa, grosellas negras, pomelo, pimienta rosa

Notas de corazón: rosa búlgara, rosa Taif, violeta, peonía

Notas de fondo: vainilla, pachulí, sándalo, almizcle, benjuí

rosas Llevar estos perfumes será como tener un ramo de rosas en la espalda.

Cicuta V Canto

Es de los perfumes más exclusivos de este listado. De hecho, generalmente lo llevan mujeres de clase alta. Es una fragancia suave y moderna.

Notas de salida: naranja, clementina, bergamota

Notas de corazón: cilantro, rosa de Bulgaria

Notas de fondo: vainilla, flor de vainilla, ámbar, borraja, madera de abedul, almizcle

Rose de Grasse

Si buscas un perfume que huela literalmente a un ramo de rosas recién cortado del jardín, esta es la opción que necesitas.

Notas de salida: semillas de ambreta (aportan aroma almizclado, cálido y sutilmente amaderado).

Notas de corazón: rosa Centifolia, rosa de Bulgaria

Notas de fondo: Ambrox (nota sintética con un aroma similar al ámbar gris), almizcle

perfume rosas Conocé los mejores perfumes florales para mujer.

Red Roses

Si hablamos de perfumes emblemáticos, no podemos dejar afuera esta loción de Jo Malone creada en 2001.

Notas de salida: limón

Notas de corazón: acorde de rosas rojas, hojas de violeta, menta

Notas de fondo: panal de miel

París de Yves Saint Laurent

Expertos en fragancias posicionan a este perfume de Yves Saint Laurent entre los más destacados por su marcado aroma a rosas y violetas.

Notas de salida: rosa, mimosa, jacinto, geranio, bergamota

Notas de corazón: rosa de Bulgaria, rosa de mayo, violeta, lirio de los valles, ylang-ylang

Notas de fondo: iris, sándalo, cedro, almizcle, ámbar, heliotropo

Viva La Juicy Rosé

Mujeres sofisticadas que busquen un perfume que dure todo el día y no sea empalagoso pueden acudir a esta propuesta frutal y floral. Es una loción fresca y alegre, perfecta para la primavera y el verano.