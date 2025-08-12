Los 7 mejores perfumes de mujer que duran todo el día en la piel, tienen aroma a rosas y no son empalagosos

Este perfume de Tom Ford es elegante y sofisticado. Se trata de una fragancia floral con un toque oriental, que combina la elegancia de la rosa con la calidez inesperada del café.
- Notas de salida: rosa turca y café
- Notas de corazón: rosa de Bulgaria, pachuli, cardamomo, cilantro, ylang-ylang
- Notas de fondo: sándalo, incienso
Rose Pompon
Esta loción tiene casi 10 años en el mercado, por lo que es una de las más populares y continúa marcando récords en ventas. Combina notas florales y frutales, pero no es un perfume empalagoso.
- Notas de salida: frambuesa, grosellas negras, pomelo, pimienta rosa
- Notas de corazón: rosa búlgara, rosa Taif, violeta, peonía
- Notas de fondo: vainilla, pachulí, sándalo, almizcle, benjuí
rosas
Llevar estos perfumes será como tener un ramo de rosas en la espalda.
Cicuta V Canto
Es de los perfumes más exclusivos de este listado. De hecho, generalmente lo llevan mujeres de clase alta. Es una fragancia suave y moderna.
- Notas de salida: naranja, clementina, bergamota
- Notas de corazón: cilantro, rosa de Bulgaria
- Notas de fondo: vainilla, flor de vainilla, ámbar, borraja, madera de abedul, almizcle
Rose de Grasse
Si buscas un perfume que huela literalmente a un ramo de rosas recién cortado del jardín, esta es la opción que necesitas.
- Notas de salida: semillas de ambreta (aportan aroma almizclado, cálido y sutilmente amaderado).
- Notas de corazón: rosa Centifolia, rosa de Bulgaria
- Notas de fondo: Ambrox (nota sintética con un aroma similar al ámbar gris), almizcle
perfume rosas
Red Roses
Si hablamos de perfumes emblemáticos, no podemos dejar afuera esta loción de Jo Malone creada en 2001.
- Notas de salida: limón
- Notas de corazón: acorde de rosas rojas, hojas de violeta, menta
- Notas de fondo: panal de miel
París de Yves Saint Laurent
Expertos en fragancias posicionan a este perfume de Yves Saint Laurent entre los más destacados por su marcado aroma a rosas y violetas.
- Notas de salida: rosa, mimosa, jacinto, geranio, bergamota
- Notas de corazón: rosa de Bulgaria, rosa de mayo, violeta, lirio de los valles, ylang-ylang
- Notas de fondo: iris, sándalo, cedro, almizcle, ámbar, heliotropo
Viva La Juicy Rosé
Mujeres sofisticadas que busquen un perfume que dure todo el día y no sea empalagoso pueden acudir a esta propuesta frutal y floral. Es una loción fresca y alegre, perfecta para la primavera y el verano.
- Notas de salida: pera, mandarina, jazmín
- Notas de corazón: rosa, peonía, jazmín sambac
- Notas de fondo: ambroxan, raíz de lirio, bejuí