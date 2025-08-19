Inicio Sociedad Perfume
Esto es lo que debe saber cualquier mujer antes de comprar un perfume: ahorrarás dinero y evitarás disgustos

Si estás por comprar un perfume y no tienes una elección definida, debes considerar algunos consejos que brindan especialistas

Estas son las claves para escoger el perfume ideal.

Antes de comprar un perfume, toda mujer debe tener en cuenta múltiples consideraciones, de acuerdo a lo que sostienen expertas en el tema. Es que no solamente se deben guiar por las recomendaciones ni tampoco por la marca de la fragancia. De esta forma, se evitarán disgustos y también una pérdida del dinero.

Las claves para elegir un buen perfume y no fracasar en el intento

En el amplio mundo de los perfumes, existen productos para todos los olfatos. Por ende, sabemos lo difícil que será escoger una sola fragancia. Es por eso que expertos en el tema recomiendan tener en cuenta algunos consejos para que toda mujer lleve la loción que mejor le queda.

perfume mujer
Especialistas recomiendan tener en cuenta estos consejos antes de comprar un perfume.

De acuerdo a lo que recomiendan las perfumistas Alicia e Isabel Fernández, dentro de los gustos de cada mujer se debe tener en cuenta, en primer término, el momento y el uso que se le dará a la loción. Es decir, se deberá tomar la decisión en base a la utilidad que tendrá la fragancia: si es para ir a la oficina, para salir a cenar, para ir de fiesta o para ocupar en ocasiones especiales.

Así mismo, otra cuestión clave para escoger el perfume ideal será la memoria olfativa. Según cuentan las especialistas, la fragancia debe tocar el corazón de la mujer. En otro orden de las palabras, la loción ideal será la que consiga llegar a lo más profundo de sus recuerdos, a momentos esenciales almacenados en la memoria. “Si te emociona o te pone el vello de punta en un primer acercamiento, quédate con él”, recomiendan las expertas.

En la misma línea, las perfumistas resaltan una tendencia que está imponiéndose en los últimos meses al momento de escoger una fragancia: escoger perfumes de autor que sean ligeros, limpios y empolvados, buscando recuerdos de la niñez y también la inocencia detrás de notas sencillas. Por lo tanto, puedes acudir a esta opción si no te decides por ninguna loción.

perfume fragancia mujer
Perfumistas revelan las claves para elegir un perfume y no fracasar en el intento.

Finalmente, será de vital importancia conocer las principales familias olfativas para detectar cuál quedará mejor en la piel, recordando que el pH de cada persona es distinto y que un perfume no olerá igual en una mujer que en otra.

Estas familias olfativas, según la Academia del Perfume, se dividen en siete grupos: cítrica o hespéride, floral, 'fougère', chipre, amaderada, oriental y 'gourmand'. Cada fragancia puede formar parte de distintas familias y la unión de estas notas convierten al producto de belleza en una loción especial y poco habitual.

