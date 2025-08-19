Esto es lo que debe saber cualquier mujer antes de comprar un perfume: ahorrarás dinero y evitarás disgustos

Así mismo, otra cuestión clave para escoger el perfume ideal será la memoria olfativa. Según cuentan las especialistas, la fragancia debe tocar el corazón de la mujer. En otro orden de las palabras, la loción ideal será la que consiga llegar a lo más profundo de sus recuerdos, a momentos esenciales almacenados en la memoria. “Si te emociona o te pone el vello de punta en un primer acercamiento, quédate con él”, recomiendan las expertas.

En la misma línea, las perfumistas resaltan una tendencia que está imponiéndose en los últimos meses al momento de escoger una fragancia: escoger perfumes de autor que sean ligeros, limpios y empolvados, buscando recuerdos de la niñez y también la inocencia detrás de notas sencillas. Por lo tanto, puedes acudir a esta opción si no te decides por ninguna loción.

Finalmente, será de vital importancia conocer las principales familias olfativas para detectar cuál quedará mejor en la piel, recordando que el pH de cada persona es distinto y que un perfume no olerá igual en una mujer que en otra.

Estas familias olfativas, según la Academia del Perfume, se dividen en siete grupos: cítrica o hespéride, floral, 'fougère', chipre, amaderada, oriental y 'gourmand'. Cada fragancia puede formar parte de distintas familias y la unión de estas notas convierten al producto de belleza en una loción especial y poco habitual.