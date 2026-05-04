La desgarradora despedida de joven asesinado: "Te vamos a llevar siempre en el corazón"

La consternación es total en La Plata, mientras la Justicia y las fuerzas de seguridad avanzan para esclarecer las responsabilidades en torno a esta fatídica tragedia, que cortó de raíz la vida del joven.

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Asesinado en La Plata: la dolorosa despedida de sus seres queridos

En medio de la incredulidad y la angustia por el joven asesinado, familiares y amigos de Luis Cubilla utilizaron sus perfiles sociales para darle un último adiós, visibilizando la tristeza que dejó el brutal crimen:

"Te voy a extrañar muchísimo, hermano. Volá alto", escribió uno de sus amigos más cercanos, reflejando el impacto de la noticia.

"No merecías este final, siempre fuiste un buen pibe. Que descanses en paz, Luis", compartió otra usuaria íntima de la familia.

"Justicia por Luis. No podemos creer que haya pasado esto en lo que tenía que ser una fiesta. Te vamos a llevar siempre en el corazón", fue otro de los desgarradores testimonios que resonaron con fuerza en la web, exigiendo que el caso no quede impune.

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Cómo ocurrió el crimen del joven asesinado en La Plata

El crimen tuvo lugar en las primeras horas del viernes 1° de mayo en La Plata, en pleno contexto de los festejos por el Día del Trabajador. De acuerdo con las fuentes policiales, el violento episodio se desató en la zona de la calle 72 bis, entre 142 y 143, ubicada en la localidad de Los Hornos.

Luis Cubilla se encontraba reunido y celebrando con un grupo de conocidos cuando, por circunstancias que aún son materia estricta de investigación, se habría generado una fuerte discusión.

En ese contexto de tensión, el joven de 29 años recibió una certera puñalada en el tórax. Aunque llegó a ser trasladado de urgencia a un centro de salud cercano para recibir asistencia médica, la gravedad de la herida fue letal y falleció poco después.

Por el hecho, los efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un rápido operativo en la zona y lograron detener a un sospechoso de 22 años, quien presuntamente habría mantenido el altercado con el joven.

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La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ahora recaba testimonios para intentar determinar la dinámica exacta del ataque y establecer si se trató de una pelea intempestiva de esa misma noche o si existían conflictos previos entre los involucrados.