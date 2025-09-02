Declaró Diego Aldegheri por el caso de abuso sexual que se destapó en Zaragoza: "No le toqué un pelo"

Diego Aldegheri abuso sexual 2.jpg Diego Aldegheri es juzgado por abuso sexual.

Estupefacta por la situación, la madre de familia le pidió a Diego Aldegheri que se fuera a la habitación y minutos después "vino, me preguntó si había abusado a su hija y me dio una bofetada". "Mi mujer en el estado que estaba si le decían que yo era Batman, se lo creía. Tomaba muchos remedios, entre ellos Clonazepam", indicó.

Diego Aldegheri aseguró que fue echado de la casa, estuvo durante horas en una plaza cercana hasta que su pareja le dijo que se volviera a Argentina. Entonces se tomó un vuelo de Madrid a Buenos Aires. "No me dejó ni siquiera defenderme", detalló en su declaración durante el juicio.

El hombre negó terminantemente haber cometido el abuso sexual de su hijastra y esbozó una teoría sobre la falsa acusación que recibió. "En 2021 tenía actitudes raras con las amigas, se iba todo el día y volvía con los ojos muy rojos. Pensé que se había empezado a droga. Le revisé el celular y encontró fotos de ella desnuda frente al espejo, fotos con hombres videos y páginas donde vendía contenido de ese tipo. Le saqué una foto con mi teléfono. Ella me acusó porque la eché de la casa, sabía que tenía eso en mi celular y se lo iba a decir a su madre", argumentó.

Tras escuchar la versión de Diego Aldegheri, se cerró la etapa testimonial en el juicio por abuso sexual. La próxima audiencia se realizará el 11 de septiembre con la etapa de alegatos. Primero será el turno del fiscal de Delitos Sexuales Flavio D'amore, luego del abogado querellante Diego Arias y finalmente de la defensora oficial Mariana Silvestri. Luego los jueces Ezequiel Crivelli, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas se tomarán un cuarto intermedio para dictar sentencia en los próximos días.

Denuncia por abuso sexual desde Zaragoza

El hecho ocurrió en el seno de una familia compuesta por una mujer, sus tres hijos, y el hombre con el que formó una nueva pareja hace años. Con él tuvo dos hijos más y a mediados de febrero de 2022 decidieron asentarse en Zaragoza, España, en busca de un futuro mejor. La situación estalló cuando la primogénita de los cinco hermanos, de 17 años en ese entonces, denunció haber sufrido un abuso sexual por parte del padrastro cuando tenía entre 10 y 12 años. Días después, la madre de la denunciante se quitó la vida.

El expediente reconstruyó que los abusos ocurrieron cuando vivían en las inmediaciones de la rotonda del Avión en Las Heras, en otra casa en la Cuarta Sección y en una casa de fin de semana ubicada en Potrerillos. El expediente tiene varias evidencias, como grabaciones donde se escucha a la menor confesarle el hecho a su madre delante del propio sospechoso, quien desmiente todo y luego es echado de la casa en Zaragoza.

En tanto, el Cuerpo Médico Forense (CMF) detectó un desgarro de antigua data en las partes íntimas de la denunciante, aunque no pudo precisar si corresponde a un abuso sexual o a su iniciación sexual consentida. La adolescente brindó su testimonio en cámara Gesell, donde relató los hechos.