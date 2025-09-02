Una docente se suicidó en el regreso a clases acosada por su inclinación sexual

Acoso docente lugar La docente que se suicidó se desempeñaba como profesora y directora de una escuela en Moussages y su situación no fue atendida Foto moussages.fr

De acuerdo a lo informado por medios locales, las agresiones comenzaron en diciembre de 2023 que le llegaban mediante grafitis y cartas depositadas en el buzón de la escuela que decían: “Tortillera sucia”, “tortillera = pedófila”, “muérete tortillera”, ¡Fuera de aquí, maldita!” y “¡Muérete, maldita!”.

En aquel momento, la maestra presentó una denuncia formal ante las autoridades pero la situación escaló peligrosamente. Tres meses después, nuevos grafitis aparecieron con consignas más violentas.

Profundamente aquejada por la situación, la docente llegó a presentar cinco denuncias ante las autoridades escolares, mientras la policía investigaba los hechos y trataba de individualizar a los autores de las amenazas.

En medio de la investigación, un desconocido acosador no fue encontrado a pesar de contar con datos certeros. Las autoridades iniciaron una causa por “insultos públicos por motivos de orientación sexual” y “amenazas de muerte por motivos de orientación sexual”.

La profesora intentó buscar contención en las instituciones oficiales pero lejos de encontrar tranquilidad se sintió en una situación de desprotección. Las autoridades educativas le sugirieron un cambio de escuela, y ante la negativa de la mujer le propusieron que modificara su función en la institución. El ayuntamiento del pueblo se mostró mas preocupado por la mala reputación que había ganado la escuela que por encontrarle una solución al conflicto.

La docente no pudo regresar para el nuevo año escolar 2024 debido a que situación de violencia hacia ella se volvió insostenible. A ello se sumaba la desestimación de su denuncia por el acoso que sufría y el ascenso del inspector nacional de educación que siempre le restó importancia al caso.

En una drástica decisón personal, este lunes cerca de las 10.30 hora local, Grandjean se comunicó con la línea nacional de prevención del suicidio y minutos después se arrojó desde un acantilado cerca de Anglards-de-Salers, muy cerca de donde vivía. Las autoridades policiales lograron localizar el cuerpo de la maestra a partir de una alerta de las autoridades.

“Caroline intentó reconstruirse lo mejor que pudo. Pero la herida era demasiado profunda. Decidió quitarse la vida el lunes 1 de septiembre, día del inicio del curso escolar”, escribió apesadumbrado Remedium, un autor de cómics que dedicó el libro Cas d’école (Caso de escuela) a cientos de docentes que terminaron quebrados por su profesión.

Al conocer la noticia sobre la muerte de Grandjean, el escritor declaró: “Estoy en shock. Su esposa me contactó al final del día para darme la terrible noticia. Es un desperdicio y tengo la impresión de que no se hizo nada para evitarlo”.

Acoso docente muerte Una maestra que se desempeñaba en una guardería se suicidó afectada por las situaciones de acoso que sufría por su inclinación sexual Foto gentileza 20minutos.es

Mientras que Thierry Pajot, secretario general del sindicato de directores de escuela (S2DE), afirmó que “este acoso la destruyó y prefirió decir basta. Sobre todo porque no recibió el apoyo ni de la institución, que quería cambiarla de puesto, lo que ella rechazó, ni del ayuntamiento, que consideraba que esta historia daba mala publicidad al pueblo”.

Los sindicatos de escuelas primarias dieron a conocer un documentos en el que exigen una investigación administrativa completa. Un vocero sindical de educación describió con indignación cómo la víctima se sintió “aplastada por la institución y por su pueblo”.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional francés se declaró profundamente afectado por trágica muerte de la docente que provocó conmoción a toda la comunidad educativa.