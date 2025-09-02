Inicio Sociedad Periodista
Se agrandó la familia

El periodista deportivo Amadeo Inzirillo fue papá por segunda vez: nació Román

Amadeo Inzirillo, el periodista deportivo de El Siete, Radio Nihuil y Diario UNO recibió este martes la llegada de su segundo hijo al que bautizó como Román

Carolina Baroffio
Por Carolina Baroffio
El periodista deportivo de El Siete

El periodista deportivo de El Siete, Diario UNO y Radio Nihuil se convirtió en padre por segunda vez.

Este martes fue papá el periodista deportivo Amadeo Inzirillo, quien cada jornada laboral conquista a la audiencia de El Siete, a la de Radio Nihuil y a los lectores de Diario UNO gracias a su espontaneidad y su particular forma de contar las noticias.

El Noticiero 7 en su edición del mediodía confirmó la esperada noticia del nacimiento de Román, segundo hijo de Amadeo, quien tiene a Mía (de 4 años y medio) junto a su mujer Agustina Monteavaro.

Román nació en la mañana de este martes 2 de septiembre, a las 10, por cesárea, en la Clínica de Cuyo. Pesó 3,7 kilos y el médico obstetra fue Rubén Vera.

Amadeo Inzirillo, periodista deportivo que se convirtió en padre por segunda vez: nació su hijo Ramón

Amadeo Inzirillo es periodista en Hola Mendoza y co-conductor de Ovación TV en El Siete y de Ovación 90 en Radio Nihuil. También es redactor en Ovación de Diario UNO. Inició su carrera en el desaparecido Canal Acequia.

Recibido en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo, Inzirillo es fanático del fútbol y amigo de todas las disciplinas deportivas.

El humor de un periodista papá

Sus compañeros de El Siete revelaron en el pase del noticiero del mediodía con el programa "Gise y Vos" los despistes y las travesuras que caracterizan a Amadeo Inzirillo.

Entre ellas, la periodista y conductora Marisol Benegas contó que Amadeo se equivocó de lugar de nacimiento de su hijo y "le dijo a su mamá que fuera al Hospital Español a conocer a su nieto" cuando el pequeño había nacido en la Clínica de Cuyo. En realidad, lejos de un error o una distracción, Inzirillo bromeó a su madre.

"De Amadeo no se puede esperar otra cosa, la madre ya debe estar acostumbrada", aportó Gisela Campos antes de recordar cuando una vez "él estaba enfermo y aburrido en su casa y de repente le dijo a su mamá que no veía, que se había quedado ciego; la madre se desesperó, pobre, era un chiste".

Gisela Campos y Amadeo Inzirillo portada1.jpg
Gisela Campos y Amadeo Inzirillo hacen juntos graciosos videos

Gisela Campos y Amadeo Inzirillo hacen juntos graciosos videos "comerciales" como influencers en las redes.

Con Gisela Campos lo une una relación de amistad que hasta lo ha llevado a probar su fama en redes sociales. Es que Amadeo Inzirillo no tiene redes y empezó a "colarse" en las publicaciones de la conductora para hacer escenas chistosas que resultaron un éxito.

Ambos forman una de las "parejas de influencers" más viralizadas de Mendoza.

La familia completa del periodista deportivo

Amadeo Inzirillo estuvo 18 años de novio y lleva 6 de casados con Agustina Monteavaro. Hace cuatro años y medio se convirtieron en padres por primera vez y ahora reciben la llegada del pequeño Román.

El periodista aclara que el nombre Román no fue elegido precisamente por el ex jugador de fútbol Juan Román Riquelme.

Amadeo Inzirillo con su mujer Agustina Monteavaro embarazada de Román y su hija Mía
Una foto familiar del periodista junto a su hija Mía, su mujer Agustina Monteavaro y con Román en su panza.

Una foto familiar del periodista junto a su hija Mía, su mujer Agustina Monteavaro y con Román en su panza.

"Nos gustó por la película 'Luna de Avellaneda' cuando estábamos de novios. Román se llama el personaje de Ricardo Darín y justo Eduardo Blanco, que hace de su amigo, se llama Amadeo en la historia", cuenta el periodista deportivo y no puede evitar su felicidad por el momento que está viviendo.

Temas relacionados:

Te puede interesar