El periodista deportivo Amadeo Inzirillo fue papá por segunda vez: nació Román

Amadeo Inzirillo, periodista deportivo que se convirtió en padre por segunda vez: nació su hijo Ramón Foto: Gentileza Amadeo Inzirillo

Amadeo Inzirillo es periodista en Hola Mendoza y co-conductor de Ovación TV en El Siete y de Ovación 90 en Radio Nihuil. También es redactor en Ovación de Diario UNO. Inició su carrera en el desaparecido Canal Acequia.

Recibido en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo, Inzirillo es fanático del fútbol y amigo de todas las disciplinas deportivas.

El humor de un periodista papá

Sus compañeros de El Siete revelaron en el pase del noticiero del mediodía con el programa "Gise y Vos" los despistes y las travesuras que caracterizan a Amadeo Inzirillo.

Entre ellas, la periodista y conductora Marisol Benegas contó que Amadeo se equivocó de lugar de nacimiento de su hijo y "le dijo a su mamá que fuera al Hospital Español a conocer a su nieto" cuando el pequeño había nacido en la Clínica de Cuyo. En realidad, lejos de un error o una distracción, Inzirillo bromeó a su madre.

"De Amadeo no se puede esperar otra cosa, la madre ya debe estar acostumbrada", aportó Gisela Campos antes de recordar cuando una vez "él estaba enfermo y aburrido en su casa y de repente le dijo a su mamá que no veía, que se había quedado ciego; la madre se desesperó, pobre, era un chiste".

Gisela Campos y Amadeo Inzirillo portada1.jpg Gisela Campos y Amadeo Inzirillo hacen juntos graciosos videos "comerciales" como influencers en las redes.

Con Gisela Campos lo une una relación de amistad que hasta lo ha llevado a probar su fama en redes sociales. Es que Amadeo Inzirillo no tiene redes y empezó a "colarse" en las publicaciones de la conductora para hacer escenas chistosas que resultaron un éxito.

Ambos forman una de las "parejas de influencers" más viralizadas de Mendoza.

La familia completa del periodista deportivo

Amadeo Inzirillo estuvo 18 años de novio y lleva 6 de casados con Agustina Monteavaro. Hace cuatro años y medio se convirtieron en padres por primera vez y ahora reciben la llegada del pequeño Román.

El periodista aclara que el nombre Román no fue elegido precisamente por el ex jugador de fútbol Juan Román Riquelme.

Amadeo Inzirillo con su mujer Agustina Monteavaro embarazada de Román y su hija Mía Una foto familiar del periodista junto a su hija Mía, su mujer Agustina Monteavaro y con Román en su panza. Foto: Gentileza Amadeo Inzirillo

"Nos gustó por la película 'Luna de Avellaneda' cuando estábamos de novios. Román se llama el personaje de Ricardo Darín y justo Eduardo Blanco, que hace de su amigo, se llama Amadeo en la historia", cuenta el periodista deportivo y no puede evitar su felicidad por el momento que está viviendo.