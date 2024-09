El Gato Oldrá confirmó en Ovación 90 que dejará de ser el DT de Godoy Cruz: "Ya son dos años, demasiado"

oldra 4.jfif Daniel Oldrá anunció que a fin de año dejará su cargo en Godoy Cruz.

El ex defensor y referente del Tomba reveló que aún no habló del tema con los dirigentes: "No hablamos nada, pero a ellos ya se los he ido diciendo hace rato. Ellos dicen que son tres años y yo digo que no".

Godoy Cruz está trabajando para volver al estadio Feliciano Gambarte y peleando para jugar copas internacionales en 2025, pero Oldrá fue contundente: "No pasa por dirigir las copas o dirigir en el Gambarte. Pasa por un montón de situaciones y también por mi cabeza, por mi físico y por todo. Hay muchas cosas que en el día a día. Ser entrenador en la Argentina no es fácil".

"Ser DT desgasta mucho. En mi cabeza no estaba ser entrenador. Entonces este año y medio que llevo ya está bien. Uno ha ido sorteando algunas situaciones. Pero yo creo que es lo mejor para la estructura y para todo. Imaginate que acá los entrenadores no duran ni 6 meses".

Las lesiones: "A veces cuando tenemos doble competencia y jugás tan seguido te das cuenta que ni nosotros, ni el 90% de los equipos estamos preparados para jugar tan seguido".

La diferencia con Europa: "En Europa vos tenés un mes de vacaciones, un mes de pretemporada y después tenés todos los partidos. Acá vos no sabes cuándo jugás. A mí me dicen mañana jugás la Copa Argentina. Terminás un año y tenés 10 días de vacaciones y al jugador le tenés que dar 5 días porque tenés que empezar un poquito antes. No tenés un diagrama como corresponde".

Daniel Oldrá Godoy Cruz-.jpg Oldrá habló de la actualidad de Godoy Cruz. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Mateo Mendoza: "Me muerdo la lengua antes de decir algo de Mateo, porque tiene muchísimas condiciones y no quiero decir algo que termine a veces perjudicándolo. Tiene un gran futuro, es lo único que yo te puedo decir. Tiene todas las cualidades para ser un gran futbolista, pero bueno, se está formando, entonces hay que tomar todo con cautela".

El mercado de pases: "El balance es bueno que había otros futbolistas que los podría haber perdido. El Indio, por supuesto, Petroli, Arce, Rasmussen, el Negro Leyes, Altamira, todos tuvieron ofertas. Yo lo que pretendía es que se pudieran quedar ellos, pero contentos, y tratar de sumar. Por ahí se han traído pibes a los que tenemos que meter en lo que es el futbol de primera, pero son buenos futbolistas y creo que a la larga le van a terminar dando a Godoy Cruz lo que realmente queremos".