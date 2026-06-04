España defraudó en La Coruna con un empate frente a Irak en un amistoso internacional

España no dejó conforme a su público en la Coruña

El combinado español que dirige Luis De la Fuente seguirá su preparación rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Perú el lunes 8 de junio en México; por su parte, Irak jugará con Venezuela el martes 9 en Estados Unidos.

La primera llegada se produjo a los siete minutos, cuando el mediocampista Alex Baena recibió por la izquierda del área rival, enganchó y remató al segundo palo con un disparo bajo que rozó a un defensor, se ajustó al poste y fue atajado por el arquero Ahmed Basil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Quesadacid/status/2062617187089621082&partner=&hide_thread=false Que se preparen, España va a salir campeona del mundo pic.twitter.com/Yc91NUdhpX — Rodrigo Quesada (@Quesadacid) June 4, 2026

El primer gol llegó a los 15 minutos gracias a un veloz contraataque: Ferran Torres recibió cerca de la mitad de la cancha, corrió de derecha a izquierda hasta entrar al área y definió con un zurdazo bajo.

Once minutos después, Irak igualó en su única llegada clara: un remate al segundo palo de Merchas Doski desde la banda izquierda sorprendió al arquero Joan García, que esperaba un centro, y subió al marcador.

A los 28 minutos, un pase en profundidad de Torres dejó a Dani Olmo en posición de remate; el mediocampista disparó de primera por la derecha pero no pudo superar a Basil.

En el minuto 39, Ferran Torres recuperó una pelota en la frontal y probó con un disparo rápido que rozó el travesaño y se fue desviado.

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UNA LOCURA EL GOL QUE HACE MERCHAS DOSKI



IRAK EMPATA ANTE ESPAÑA pic.twitter.com/I0G8GUkgoj — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 4, 2026

En la segunda mitad, a los 13 minutos, un desborde por la derecha de Baena terminó en un centro atrás que Gonzalo García remató de primera, pero el balón se fue por encima del travesaño.

El partido también estuvo marcado por la ausencia del joven crack del Barcelona Lamine Yamal, acosado en el banco por la TV, que continúa recuperándose de una dolencia en el isquiotibial izquierdo y se prepara para jugar su primer Mundial.