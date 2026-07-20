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Admiración suprema

Las emotivas palabras para Lionel Messi de una figura de España: "Verlo perder no me gusta"

La caída de la Selección argentina marcó el cierre de la etapa mundialista de Lionel Messi, quien recibió sentidas palabras desde el vestuario rival

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi despertó el aplauso de los rivales.

Lionel Messi despertó el aplauso de los rivales.

El cierre de la cita máxima de 2026 en el MetLife Stadium quedará grabado en la memoria colectiva como el escenario donde Lionel Messi disputó su último compromiso en una Copa del Mundo en un desenlace que quedó muy lejos de ser el ideal para las aspiraciones del conjunto Albiceleste.

En sintonía con las dificultades colectivas de sus compañeros, el astro rosarino no consiguió imponer su habitual peso en la cancha, cerrando una jornada gris, pero que contó con el respeto de sus pares de España.

El juvenil le dedic&oacute; sentidas palabras a Lionel Messi.

El juvenil le dedicó sentidas palabras a Lionel Messi.

La confesión de Pau Cubarsí tras cruzar caminos con Lionel Messi

Uno de los testimonios más significativos tras el partido en Nueva Jersey provino del joven defensor Pau Cubarsí, quien se formó en las divisiones inferiores de La Masía y formó parte de la alineación titular que consagró a los europeos en la final de la Copa del Mundo.

El zaguero español reveló el fuerte impacto emocional que le provocó encontrarse cara a cara con el emblema de la Selección argentina en la zona de los camarines.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación en la zona mixta del estadio el marcador central no ocultó su asombro por la vivencia y expresó: "Nunca lo había visto a Messi en persona. Y cuando lo saludé en el vestuario no me lo creía. Es un inmenso privilegio haber compartido campo con él".

Asimismo, el defensor de la Roja manifestó una notable empatía al ver el sufrimiento del capitán Albiceleste tras el silbazo final, reconociendo el choque de sensaciones que le generó ver decaer al máximo referente de su infancia.

A pesar de la lógica euforia por la obtención del título mundial con su país, el juvenil admitió con total honestidad sobre el llanto de Leo: "Yo estoy contento. Pero por otro lado me da pena porque es mi ídolo y verlo perder no me gusta".

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