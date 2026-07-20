Las emotivas palabras para Lionel Messi de una figura de España: "Verlo perder no me gusta"

El zaguero español reveló el fuerte impacto emocional que le provocó encontrarse cara a cara con el emblema de la Selección argentina en la zona de los camarines.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación en la zona mixta del estadio el marcador central no ocultó su asombro por la vivencia y expresó: "Nunca lo había visto a Messi en persona. Y cuando lo saludé en el vestuario no me lo creía. Es un inmenso privilegio haber compartido campo con él".

Asimismo, el defensor de la Roja manifestó una notable empatía al ver el sufrimiento del capitán Albiceleste tras el silbazo final, reconociendo el choque de sensaciones que le generó ver decaer al máximo referente de su infancia.

A pesar de la lógica euforia por la obtención del título mundial con su país, el juvenil admitió con total honestidad sobre el llanto de Leo: "Yo estoy contento. Pero por otro lado me da pena porque es mi ídolo y verlo perder no me gusta".