Mundial 2026: con Lamine Yamal a la cabeza, los convocados en la Selección de España

Los convocados a la Selección de España para el Mundial 2026
La Selección de España, que ganó la Eurocopa 2024 y aún debe enfrentar a la Selección argentina por la Finalissima, es una de las serias candidatas a alzar el trofeo del Mundial 2026.
Con este objetivo en mente, Luis de la Fuente definió a los 26 futbolistas que verán acción en la máxima cita mundialista, la cual se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
En el arco, España mantendrá la base de los últimos grandes torneos con Unai Simón como principal referencia, acompañado por David Raya y Joan García.
En defensa sobresalen los laterales de perfil ofensivo, mientras que en la mitad de la cancha vuelve a aparecer nombres de enorme jerarquía técnica y dinámica como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz.
En ataque destaca Lamine Yamal, la joya del Barcelona que llega como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial. Junto a él aparecen Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.
España Mundial 2026
Los elegidos por Luis de la Fuente para el Mundial 2026.
Los convocados de España para el Mundial 2026
Arqueros
- Unai Simón
- David Raya
- Joan García
Defensores
- Marc Cucurella
- Alejandro Grimaldo
- Pedro Porro
- Marcos Llorente
- Aymeric Laporte
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Marc Pubill
Mediocampistas
- Pedri González
- Gavi
- Fabián Ruiz
- Martín Zubimendi
- Rodrigo Hernández
- Mikel Merino
- Álex Baena
Delanteros
- Nico Williams
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Ferrán Torres
- Mikel Oyarzabal
- Borja Iglesias
- Yeremi Pino
- Víctor Muñoz