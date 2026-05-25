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Mundial 2026: con Lamine Yamal a la cabeza, los convocados en la Selección de España

Luis de la Fuente, DT de la Selección de España, confirmó a los 26 futbolistas que verán acción a lo largo del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lamine Yamal jugará su primera Copa del Mundo.
Lamine Yamal jugará su primera Copa del Mundo.

La Selección de España presentó oficialmente la lista de convocados para el Mundial 2026 con una producción audiovisual que tuvo como gran sorpresa la aparición del rey Felipe VI. En ella el director técnico, Luis de la Fuente, afirma su apuesta por una generación joven encabezada por Lamine Yamal.

La Roja forma parte del Grupo H de la Copa del Mundo. En ella comparte con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Su estreno será ante el elenco africano, el lunes 15 de juio a las 13.

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Los convocados a la Selección de España para el Mundial 2026

La Selección de España, que ganó la Eurocopa 2024 y aún debe enfrentar a la Selección argentina por la Finalissima, es una de las serias candidatas a alzar el trofeo del Mundial 2026.

Con este objetivo en mente, Luis de la Fuente definió a los 26 futbolistas que verán acción en la máxima cita mundialista, la cual se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el arco, España mantendrá la base de los últimos grandes torneos con Unai Simón como principal referencia, acompañado por David Raya y Joan García.

En defensa sobresalen los laterales de perfil ofensivo, mientras que en la mitad de la cancha vuelve a aparecer nombres de enorme jerarquía técnica y dinámica como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz.

En ataque destaca Lamine Yamal, la joya del Barcelona que llega como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial. Junto a él aparecen Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.

España Mundial 2026
Los elegidos por Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

Los elegidos por Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

Los convocados de España para el Mundial 2026

Arqueros

  • Unai Simón
  • David Raya
  • Joan García

Defensores

  • Marc Cucurella
  • Alejandro Grimaldo
  • Pedro Porro
  • Marcos Llorente
  • Aymeric Laporte
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Marc Pubill

Mediocampistas

  • Pedri González
  • Gavi
  • Fabián Ruiz
  • Martín Zubimendi
  • Rodrigo Hernández
  • Mikel Merino
  • Álex Baena

Delanteros

  • Nico Williams
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Ferrán Torres
  • Mikel Oyarzabal
  • Borja Iglesias
  • Yeremi Pino
  • Víctor Muñoz

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