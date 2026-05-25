Mundial 2026: con Lamine Yamal a la cabeza, los convocados en la Selección de España

Los convocados a la Selección de España para el Mundial 2026

La Selección de España, que ganó la Eurocopa 2024 y aún debe enfrentar a la Selección argentina por la Finalissima, es una de las serias candidatas a alzar el trofeo del Mundial 2026.

Con este objetivo en mente, Luis de la Fuente definió a los 26 futbolistas que verán acción en la máxima cita mundialista, la cual se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el arco, España mantendrá la base de los últimos grandes torneos con Unai Simón como principal referencia, acompañado por David Raya y Joan García.

En defensa sobresalen los laterales de perfil ofensivo, mientras que en la mitad de la cancha vuelve a aparecer nombres de enorme jerarquía técnica y dinámica como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz.

En ataque destaca Lamine Yamal, la joya del Barcelona que llega como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial. Junto a él aparecen Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.

España Mundial 2026 Los elegidos por Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

Los convocados de España para el Mundial 2026

Arqueros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensores

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Pedro Porro

Marcos Llorente

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Eric García

Marc Pubill

Mediocampistas

Pedri González

Gavi

Fabián Ruiz

Martín Zubimendi

Rodrigo Hernández

Mikel Merino

Álex Baena

Delanteros