Belgrano le ganó a River, salió campeón y lo festejó en el baile de la Mona Jiménez

Los festejos de Belgrano con la Mona

La histórica consagración de Belgrano no podía tener otro cierre que no fuera bien cordobés y a puro ritmo. Todavía con las pulsaciones a mil tras la agónica victoria frente a River, la consigna en el vestuario del Kempes y durante la ruidosa caravana en el micro fue unánime: "Ir a ver a La Mona".

Sin rastros de cansancio, el plantel se preparó y recorrió los 50 kilómetros que separan la capital cordobesa de Jesús María para copar el Festival Nacional de Cuarteto. El destino final fue el Anfiteatro José Hernández.

Tras hacer delirar a la multitud con sus grandes éxitos, el Mandamás apagó las luces por unos instantes para dar paso a los invitados de honor. Los futbolistas irrumpieron en el escenario desatando una marea celeste de gorros, banderas y camisetas.

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Luego de la consagración “Pirata”, el plantel festejó junto a la Mona en el Festival Nacional del Cuarteto, en Jesús Maria.



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El propio Jiménez se sumó al carnaval poniéndose la camiseta número 9 del Pirata. "Córdoba está de fiesta porque Belgrano salió campeón. Le ganó a uno de los mejores equipos de Argentina, que es River", exclamó el ídolo popular para desatar la ovación de todo el anfiteatro.

El momento más emotivo de la noche se vivió cuando La Mona se fundió en un fuerte abrazo con Lucas Zelarayán. El capitán, visiblemente quebrado por la adrenalina del título y el orgullo de compartir tablas con su ídolo, tomó el micrófono y le declaró su amor absoluto: "Gracias, te amo, te amo. Aguante Jiménez y Belgrano".

El arquero Thiago Cardozo tomó la delantera para iniciar el típico trencito. Detrás de él se engancharon el cantante, el Chino Zelarayán, Lisandro López, Emiliano Rigoni, el Mudo Vázquez y Santiago Longo.