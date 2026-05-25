Qué clubes de fútbol del país cumplen años el 25 de mayo

Los clubes fundados el 25 de mayo en el país

Club Atlético River Plate , CABA (1901)

, CABA (1901) Club Atlético Provincial (Rosario, 1903)

Club Deportivo Libertad (Sunchales, 1910)

Club Atlético Huracán (Ingeniero White, 1916)

Club Atlético Defensores de Glew, Buenos Aires (1920)

Club Atlético Independiente (Adolfo G. Chávez, 1916)

Club Deportivo 9 de Julio (Clorinda, 1943)

Club Atlético Huaco Huaco, Jáchal, San Juan (1901)

Club Atlético Platense , Vicente López Buenos Aires (1905)

, Vicente López Buenos Aires (1905) Club Atlético Defensores de Belgrano , CABA (1906)

, CABA (1906) Club Sportivo 25 de Mayo, Villa Santa Rosa, San Juan (1923)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/2058744874489536796&partner=&hide_thread=false FELICES 121 AÑOS, CALAMARES



Hoy más que nunca, # pic.twitter.com/exYjtrd90g — Club Atlético Platense (@caplatense) May 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Solo_Defensores/status/2058745048208929064&partner=&hide_thread=false Hace años nacía Defensores de Belgrano y comenzaba una historia de esfuerzo,trabajo, pasión y .



Festejemos ser parte de esta enorme familia, que es una de las razones más importante de nuestras vidas.



Te amamos, Defe de mi . #SoloDefensores pic.twitter.com/bzTxoo9x6O — #SoloDefensores (@Solo_Defensores) May 25, 2026

Los clubes de Mendoza que festejan años el 25 de mayo

En Mendoza nos son pocos las instituciones deportivas que festejan en la fecha del Primer Gobierno Patrio, entre ellos el Club Barrio Cementista, animador del futsal local, con fundación el 25 de mayo de 1978. Los grandes protagonistas de la Liga Mendocina de Fútbol no cayeron esta fecha emblemática, teniendo fechas fundacionales dispares.

futbol-club furlotti (1) Club Furlotti, que juega en la Liga de Tunuyán, fue fundado el 25 de mayo del 1927.

Los que sí nacieron "con el Sol del 25" son: