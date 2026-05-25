Qué clubes de fútbol del país cumplen años el 25 de mayo

El feriado, o la inspiración de los patriotas argentinos motivó a principios del siglo pasado que la fecha del 25 de mayo fuera propicia para crear equipos de fútbol, o fundar clubes en el mejor de los casos. Tanto en Mendoza, como en todo el país son muchos los que cumplen su aniversario este lunes.
Dentro de la historia grande del deporte argentino, el más famoso y emblemático es el Club Atlético River Plate, que este lunes celebra 125 años de vida. Dentro del fútbol porteño, que diera el inicio en el país a la creación de las instituciones, también recuerdan su fundación el Club Atlético Platense (1905), y Defensores de Belgrano (1906) entre los más destacados que fueron fundados el 25 de mayo.
Los clubes fundados el 25 de mayo en el país
- Club Atlético River Plate, CABA (1901)
- Club Atlético Provincial (Rosario, 1903)
- Club Deportivo Libertad (Sunchales, 1910)
- Club Atlético Huracán (Ingeniero White, 1916)
- Club Atlético Defensores de Glew, Buenos Aires (1920)
- Club Atlético Independiente (Adolfo G. Chávez, 1916)
- Club Deportivo 9 de Julio (Clorinda, 1943)
- Club Atlético Huaco Huaco, Jáchal, San Juan (1901)
- Club Atlético Platense, Vicente López Buenos Aires (1905)
- Club Atlético Defensores de Belgrano, CABA (1906)
- Club Sportivo 25 de Mayo, Villa Santa Rosa, San Juan (1923)
Los clubes de Mendoza que festejan años el 25 de mayo
En Mendoza nos son pocos las instituciones deportivas que festejan en la fecha del Primer Gobierno Patrio, entre ellos el Club Barrio Cementista, animador del futsal local, con fundación el 25 de mayo de 1978. Los grandes protagonistas de la Liga Mendocina de Fútbol no cayeron esta fecha emblemática, teniendo fechas fundacionales dispares.
Los que sí nacieron "con el Sol del 25" son:
- Club Atlético 25 de Mayo: Ubicado en Philipps, Junín, fundado en 1932 (algunas fuentes datan la creación el 1 de mayo del mismo año).
- Sportivo Furlotti: Ubicado en Agrelo, departamento Luján de Cuyo, fue fundado el 25 de mayo de 1927.
- Deportivo Tupungato: Ubicado en la ciudad de Tupungato, fue fundado el 25 de mayo de 1927.