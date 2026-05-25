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Con el mundo expectante

Rodrigo de Paul habló sobre la salida de Lionel Messi en el partido del Inter Miami

El compañero de Lionel Messi en el Inter y Selección Argentina, Rodrigo de Paul, habló sobre la salida del astro en su partido contra Philadelphia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Rodrigo de Paul habló en conferencia de prensa sobre su visión de la supuesta lesión de LIonel Messi, a 22 días del Mundial 2026.

Rodrigo de Paul habló en conferencia de prensa sobre su visión de la supuesta lesión de LIonel Messi, a 22 días del Mundial 2026.

Con el mundo futbolístico expectante por la gravedad de la lesión que obligó a Lionel Messi a pedir salir de la cancha este domingo en un partido por la MLS, su gran amigo y compañero en el Inter Miami y la Selección, Rodrigo de Paul, puso "negro sobre blanco" y dio su visión cercana del tema.

Cuando se cumplían 26 minutos del partido entre Las Garzas y Philadelphia Union, por la 16ª fecha de la fase regular de la Major League Soccer -MLS-, el capitán de la Selección Argentina encendió todas las alarmas, a 22 días del debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Messi se puso al costado del campo de juego y pidió el cambio, con rostro preocupado.

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El testimonio y opinión de Rodrigo de Paul sobre la situación de Lionel Messi

En la conferencia de prensa post partido entre Inter Miami y Philadelphia, Rodrigo de Paul, que este domingo cumplió 32 años, fue consultado sobre la supuesta lesión del GOAT, y respondió: "Hablamos en la cancha y Leo me dijo que no es nada grave, pero obviamente necesita descansar. Es algo que le ha estado molestando desde hace un tiempo, así que el equipo médico lo evaluará bien antes de tomar cualquier decisión".

"Estoy seguro de que no se perderá el Mundial. Es nuestro jugador más importante, nuestro capitán y una pieza fundamental de todo lo que representa esta selección. Para él, jugar para Argentina es más que fútbol; es orgullo, responsabilidad y pasión", Rodrigo de Paul sobre Messi "Estoy seguro de que no se perderá el Mundial. Es nuestro jugador más importante, nuestro capitán y una pieza fundamental de todo lo que representa esta selección. Para él, jugar para Argentina es más que fútbol; es orgullo, responsabilidad y pasión", Rodrigo de Paul sobre Messi

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Rodrigo de Paul sobre Lionel Messi: "Jamás querría defraudar a su país"

El ex Racing y Atlético de Madrid, entre otros clubes continuó: "Por lo que he visto, no estoy preocupado. Todos conocemos a Messi: siempre quiere jugar, competir y ayudar al equipo, sin importar la situación. Esa es su mentalidad".

Para concluir y traer tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y toda la afición argentina, el Motorcito señaló: "Conociendo a Leo, jamás querría defraudar a su país, a sus compañeros ni a la afición. Jugar un Mundial siempre es un sueño y un privilegio para él, y haremos todo lo posible para asegurarnos de que esté listo y en plena forma".

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