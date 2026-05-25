Rodrigo de Paul habló sobre la salida de Lionel Messi en el partido del Inter Miami

El testimonio y opinión de Rodrigo de Paul sobre la situación de Lionel Messi

En la conferencia de prensa post partido entre Inter Miami y Philadelphia, Rodrigo de Paul, que este domingo cumplió 32 años, fue consultado sobre la supuesta lesión del GOAT, y respondió: "Hablamos en la cancha y Leo me dijo que no es nada grave, pero obviamente necesita descansar. Es algo que le ha estado molestando desde hace un tiempo, así que el equipo médico lo evaluará bien antes de tomar cualquier decisión".

"Estoy seguro de que no se perderá el Mundial. Es nuestro jugador más importante, nuestro capitán y una pieza fundamental de todo lo que representa esta selección. Para él, jugar para Argentina es más que fútbol; es orgullo, responsabilidad y pasión", Rodrigo de Paul sobre Messi "Estoy seguro de que no se perderá el Mundial. Es nuestro jugador más importante, nuestro capitán y una pieza fundamental de todo lo que representa esta selección. Para él, jugar para Argentina es más que fútbol; es orgullo, responsabilidad y pasión", Rodrigo de Paul sobre Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sage_FCB/status/2058833044656541775&partner=&hide_thread=false Rodrigo De Paul speaking on concerns over Lionel Messi’s injury scare today:



“We had a conversation on the pitch and Leo told me it’s nothing too serious, but obviously he needs some rest. It’s something that has been bothering him for a little while now, so the medical team… pic.twitter.com/7aDlwR3mky — Sage (@Sage_FCB) May 25, 2026

Rodrigo de Paul sobre Lionel Messi: "Jamás querría defraudar a su país"

El ex Racing y Atlético de Madrid, entre otros clubes continuó: "Por lo que he visto, no estoy preocupado. Todos conocemos a Messi: siempre quiere jugar, competir y ayudar al equipo, sin importar la situación. Esa es su mentalidad".

Para concluir y traer tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y toda la afición argentina, el Motorcito señaló: "Conociendo a Leo, jamás querría defraudar a su país, a sus compañeros ni a la afición. Jugar un Mundial siempre es un sueño y un privilegio para él, y haremos todo lo posible para asegurarnos de que esté listo y en plena forma".