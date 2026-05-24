Lionel Messi pidió el cambio en el último partido del Inter Miami antes del Mundial 2026 y preocupó al mundo del fútbol con una posible lesión a solo 18 días del partido inaugural.
Qué le pasó a Messi en su último partido con el Inter Miami antes del Mundial 2026
Lionel Messi pidió el cambio en el último partido del Inter Miami antes del Mundial 2026 y preocupó al mundo del fútbol con una posible lesión
A los 27' del complemento del encuentro ante Philadelphia que terminó 6 a 4 a favor de su equipo el capitán de la Selección argentina se quedó parado con una molestia, fue remplazado y se fue rápidamente al vestuario sembrando incertidumbre respecto de su condición física pensando en su sexta Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio y en la que los campeones de Qatar debutarán el 16 de junio ante Argelia.
Antes de la salida del rosarino el Nu Stadium fue testigo de un primer tiempo frenético y lleno de goles que finalizó 4 a 4 ya que para los locales hubo dos goles del argentino Germán Berterame y otros dos de Luis Suárez, mientras que para Philadelphia hubo un hat trick de Milan Ilosky (dos de penal) y un tanto del uruguayo Bruno Damiani.
Luego, ya sin Messi en la cancha, Suárez marcó su tercer gol y Rodrigo De Paul aseguró la victoria de los locales que además de Messi, De Paul y Berterame tuvieron como titular a Gonzalo Luján y los ingresos desde el banco de Mateo Silvetti, Facundo Mura y David Ayala.
Inter Miami llegó al receso por el Mundial 2026 con 31 puntos en 15 partidos (ganó 9, empató 4 y perdió 2) y ocupa la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS detrás de Nasvhille SC (33 puntos en 14 encuentros).
Qué le pasó a Messi en la victoria del Inter Miami
Ángel Guillermo Hoyos, DT del Inter Miami, indicó que Messi salió "por fatiga" aunque reconoció que no tenía información y todo indica que tuvo una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda, similar a la que lo afectó durante la pretemporada. “Aún no tenemos el informe médico final, pero Leo estaba fatigado y cansado en ese momento, y debido a la fatiga, no quisimos correr ningún riesgo.”, dijo el DT.
Seguramente Leo será sometido a estudios, pero en principio solo tiene una sobrecarga muscular y teniendo en cuenta los plazos hasta el debut (23 días) podría reponerse en caso de tener una lesión muscular.
Lo que viene para Lionel Messi antes del Mundial 2026
En principio Lionel Messi permanecerá esta semana en Miami antes de viajar el fin de semana próximo a Kansas para reunirse con el resto de sus compañeros de la Selección argentina para afrontar el Mundial 2026.
Esta semana se espera que Lionel Scaloni confirme a los 26 convocados y algunos de los futbolistas se entrenen en el predio de Ezeiza antes de viajar a Estados Unidos donde hay previstos dos amistosos el 6 y 9 de junio ante Honduras e Islandia.