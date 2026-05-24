Qué le pasó a Messi en su último partido con el Inter Miami antes del Mundial 2026

Luego, ya sin Messi en la cancha, Suárez marcó su tercer gol y Rodrigo De Paul aseguró la victoria de los locales que además de Messi, De Paul y Berterame tuvieron como titular a Gonzalo Luján y los ingresos desde el banco de Mateo Silvetti, Facundo Mura y David Ayala.

Inter Miami llegó al receso por el Mundial 2026 con 31 puntos en 15 partidos (ganó 9, empató 4 y perdió 2) y ocupa la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS detrás de Nasvhille SC (33 puntos en 14 encuentros).

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Qué le pasó a Messi en la victoria del Inter Miami

Ángel Guillermo Hoyos, DT del Inter Miami, indicó que Messi salió "por fatiga" aunque reconoció que no tenía información y todo indica que tuvo una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda, similar a la que lo afectó durante la pretemporada. “Aún no tenemos el informe médico final, pero Leo estaba fatigado y cansado en ese momento, y debido a la fatiga, no quisimos correr ningún riesgo.”, dijo el DT.

Seguramente Leo será sometido a estudios, pero en principio solo tiene una sobrecarga muscular y teniendo en cuenta los plazos hasta el debut (23 días) podría reponerse en caso de tener una lesión muscular.

Lo que viene para Lionel Messi antes del Mundial 2026

En principio Lionel Messi permanecerá esta semana en Miami antes de viajar el fin de semana próximo a Kansas para reunirse con el resto de sus compañeros de la Selección argentina para afrontar el Mundial 2026.

Esta semana se espera que Lionel Scaloni confirme a los 26 convocados y algunos de los futbolistas se entrenen en el predio de Ezeiza antes de viajar a Estados Unidos donde hay previstos dos amistosos el 6 y 9 de junio ante Honduras e Islandia.