"Jugadores...": qué dice la canción que cantaron los hinchas del Inter Miami y que a Messi le molestó

Qué dice la canción que cantaron los hinchas del Inter Miami

La versión original de la canción expresa: "Jugadores, la c%&#$° de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie"; en un pedido extremo hacia un plantel que atraviesa un momento deportivo negativo donde los resultados no se dan.

Los hinchas del Inter Miami alteraron la letra y aunque también fue para reclamarle a los jugadores una actitud, no es ofensiva como la recién citada.

Embed LES SALIÓ MUY MAL



Ayer por la tarde los barras del Inter Miami (5 latinos locos) intentaron modificar la letra de la canción "JUGADORES", creando una nueva versión.



Hace unas horas, la pusieron en la lista y cuando empezaron a entonarla...... así reaccionó Messi. pic.twitter.com/xm1pxj8iVr — Expe (@Expefutbol) May 18, 2026

Es por eso que en la previa del partido frente a Portland Timbers los seguidores practicaron la siguiente canción: "Jugadores, respeten a su hinchada, saluden a su gente, que no les pide nada".

Embed “JUGADORES RESPETEN A LA HINCHADA, SALUDEN A LA GENTE, QUE NUNCA PIDE NADA”.



La canción de los hinchas del Inter Miami y el gesto de Lionel Messi, que se acercó para entender qué decían.



Increíble secuencia. pic.twitter.com/QlPrbVd453 https://t.co/zegS7iWIcW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 18, 2026

La solicitud se dio porque el plantel del Inter Miami no fue a saludar a los hinchas cuando cayeron en el último partido de local en el clásico frente a Orlando City por 4 a 3 tras ir ganando con una gran ventaja de tres goles.

Rodrigo De Paul - Lionel Messi Rodrigo De Paul y Lionel Messi se mostraron disconformes con la canción de los hinchas del Inter Miami.

Lionel Messi mandó a callar a los hinchas y Rodrigo de Paul se sumó

Fue así que en pleno partido Lionel Messi miró a la tribuna que cantaba la canción con cara de pocos amigos mientras realizó en tres ocasiones un gesto que comunicaba: "¿Qué están cantando?"; esto provocó el aplauso del público.

Luego, fue Rodrigo De Paul quien se sumó a la polémica ya que mirando a los hinchas señaló la estrella que está ubicada por encima del escudo del club que hace referencia al título que consiguieron en la MLS y pidió que se dedicaran a alentar en vez de emitir reproches.

Embed RODRIGO DE PAUL PIDIÓ ALIENTO Y SE SEÑALÓ EL ESCUDO DE INTER MIAMI. pic.twitter.com/waPS5DkbBF https://t.co/YeUmKmze6V — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026

De esta manera, Inter Miami llegó a los 28 puntos y quedó segundo en la Conferencia Este, a dos de Nashville SC aunque con un partido menos. En el triunfo frente a Portland por 2 a 0 Lionel Messi convirtió un gol y una asistencia.