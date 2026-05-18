"Jugadores...": qué dice la canción que cantaron los hinchas del Inter Miami y que a Messi le molestó

Qué dice la canción que cantaron los hinchas del Inter Miami
La versión original de la canción expresa: "Jugadores, la c%&#$° de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie"; en un pedido extremo hacia un plantel que atraviesa un momento deportivo negativo donde los resultados no se dan.
Los hinchas del Inter Miami alteraron la letra y aunque también fue para reclamarle a los jugadores una actitud, no es ofensiva como la recién citada.
Es por eso que en la previa del partido frente a Portland Timbers los seguidores practicaron la siguiente canción: "Jugadores, respeten a su hinchada, saluden a su gente, que no les pide nada".
La solicitud se dio porque el plantel del Inter Miami no fue a saludar a los hinchas cuando cayeron en el último partido de local en el clásico frente a Orlando City por 4 a 3 tras ir ganando con una gran ventaja de tres goles.
Rodrigo De Paul - Lionel Messi
Rodrigo De Paul y Lionel Messi se mostraron disconformes con la canción de los hinchas del Inter Miami.
Lionel Messi mandó a callar a los hinchas y Rodrigo de Paul se sumó
Fue así que en pleno partido Lionel Messi miró a la tribuna que cantaba la canción con cara de pocos amigos mientras realizó en tres ocasiones un gesto que comunicaba: "¿Qué están cantando?"; esto provocó el aplauso del público.
Luego, fue Rodrigo De Paul quien se sumó a la polémica ya que mirando a los hinchas señaló la estrella que está ubicada por encima del escudo del club que hace referencia al título que consiguieron en la MLS y pidió que se dedicaran a alentar en vez de emitir reproches.
De esta manera, Inter Miami llegó a los 28 puntos y quedó segundo en la Conferencia Este, a dos de Nashville SC aunque con un partido menos. En el triunfo frente a Portland por 2 a 0 Lionel Messi convirtió un gol y una asistencia.