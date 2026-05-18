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"Jugadores...": qué dice la canción que cantaron los hinchas del Inter Miami y que a Messi le molestó

El Inter Miami venció al Portland Timbers por 2 a 0 y los hinchas entonaron una canción que no caló bien en los jugadores

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los hinchas del Inter Miami entonaron una canción y a Messi no le gustó.

Los hinchas del Inter Miami entonaron una canción y a Messi no le gustó.

Hay una canción popular que los hinchas expresan en las canchas para solicitarle al equipo más compromiso haciendo hincapié en que el conjunto rival no está a la altura. No obstante, los hinchas del Inter Miami reversionaron la letra para hacerles un pedido especial a los jugadores sin expresar insultos ni agravios.

Pero esto no salió como esperaban y tanto Lionel Messi como Rodrigo De Paul hicieron gestos disconformes.

Lionel Messi
A Lionel Messi no le gustó los cánticos de los hinchas del Inter Miami.

A Lionel Messi no le gustó los cánticos de los hinchas del Inter Miami.

Qué dice la canción que cantaron los hinchas del Inter Miami

La versión original de la canción expresa: "Jugadores, la c%&#$° de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie"; en un pedido extremo hacia un plantel que atraviesa un momento deportivo negativo donde los resultados no se dan.

Los hinchas del Inter Miami alteraron la letra y aunque también fue para reclamarle a los jugadores una actitud, no es ofensiva como la recién citada.

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Es por eso que en la previa del partido frente a Portland Timbers los seguidores practicaron la siguiente canción: "Jugadores, respeten a su hinchada, saluden a su gente, que no les pide nada".

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La solicitud se dio porque el plantel del Inter Miami no fue a saludar a los hinchas cuando cayeron en el último partido de local en el clásico frente a Orlando City por 4 a 3 tras ir ganando con una gran ventaja de tres goles.

Rodrigo De Paul - Lionel Messi
Rodrigo De Paul y Lionel Messi se mostraron disconformes con la canción de los hinchas del Inter Miami.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi se mostraron disconformes con la canción de los hinchas del Inter Miami.

Lionel Messi mandó a callar a los hinchas y Rodrigo de Paul se sumó

Fue así que en pleno partido Lionel Messi miró a la tribuna que cantaba la canción con cara de pocos amigos mientras realizó en tres ocasiones un gesto que comunicaba: "¿Qué están cantando?"; esto provocó el aplauso del público.

Luego, fue Rodrigo De Paul quien se sumó a la polémica ya que mirando a los hinchas señaló la estrella que está ubicada por encima del escudo del club que hace referencia al título que consiguieron en la MLS y pidió que se dedicaran a alentar en vez de emitir reproches.

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De esta manera, Inter Miami llegó a los 28 puntos y quedó segundo en la Conferencia Este, a dos de Nashville SC aunque con un partido menos. En el triunfo frente a Portland por 2 a 0 Lionel Messi convirtió un gol y una asistencia.

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