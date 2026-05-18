Las 7 puertas del infierno en Mendoza: dónde se ubican, por qué las llaman así y las otras que no son conocidas

Cuáles son las puertas del Infierno y por qué las llaman así

Cuenta la historia que los lugares en donde se ubican pueden estar abandonados o tener una concurrencia diaria de muchas personas. Eso no importa. Lo que sí tiene relevancia es lo que sucede en cada puerta del infierno a las 3 de la madrugada.

Hay lugares en donde uno no quisiera estar en la mitad de la noche, por ejemplo: un cementerio. En el caso de las puertas del infierno, quizás algunos curiosos lo harían, pero otros preferirían evitar estar cerca de ellas a las 3 am, cuando se dice que se escuchan ruidos y que pueden salir de ellas cosas o seres desconocidos.

La primera de las puertas del infierno se encuentra en calle San Martín al 790, en donde curiosamente, hay una iglesia muy conocida. La particularidad es que este edificio tiene una puerta bloqueada desde hace muchos años y los creyentes, no en Dios, sino en las puertas del infierno, creen que allí hay un portal hacia el inframundo, o tal vez a otro lugar.

Galería Tonsa cine City En el cine City se dice que hay otra puerta del infierno Cristián Lozano / Diario UNO

La puerta dos, en cambio, está en el baño de un local comercial en calle Amigorena. Muy cerca de allí se ubica la tercera de las puertas. Para llegar a esta hay que ingresar al Pasaje San Martín y bajar las escaleras ubicadas en la planta baja. El edificio es tan viejo que no cuesta creer que pueden escucharse ruidos por la noche.

La cuarta puerta del infierno en Mendoza está ubicada en una galería de calle San Martín. Más bien dicho, en su subsuelo. Allí se encuentra el cine City, o lo que fue de él. Hasta hace poco tiempo se podían ver sus pasillos con carteles de viejas películas y percibir los fantamas de lo que alguna vez fue. O tal vez otras cosas.

En otra galería, también en el subsuelo, yendo por San Martín y casi llegando a General Paz, hay otra puerta. Allí dicen que hubo un boliche, otros que hubo un incendio Pueden haber sido ambas. Durante mucho tiempo permaneció clausurado el lugar.

La puerta 6 también se encuentra en un viejo cine ubicado en una galeria. Allí supo funcionar una sala XXX. También se dice que hubo un homicidio en ese subsuelo. Algunos empleados dicen haber escuchado pasos cuando no hay nadie. En tanto la última puerta del infierno, se ubica en el parque, en un rincón abandonado cerca del lago.

galeria san martin, puerta del infierno En la galería San Martín existiría otra puerta del infierno.

De hecho, algo que caracteriza a la mayoría de las puertas del infierno ubicadas en Mendoza es que son lugares abandonados, o donde ocurrieron tragedias, aunque hay excepciones.

Las otras puertas del Infierno en Mendoza

Si bien, estas puertas del infierno en Mendoza, son las más conocidas, en redes sociales también se suelen mencionar otras tales como una ubicada en una conocida iglesia cerca del calvario, en el límite entre Luján y Godoy Cruz. Otra en los cerros de El Challao y en Puente del Inca y finalmente en el cementerio de Capital.