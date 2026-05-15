Como viene ocurriendo desde 2021, Mendoza volverá a tener protagonismo en uno de los programas internacionales más importantes vinculados al turismo rural. Tres localidades sureñas fueron presentadas como candidatas argentinas para participar de la edición 2026 de Best Tourism Villages, la iniciativa impulsada por ONU Turismo que distingue a pueblos comprometidos con la preservación cultural, natural y el desarrollo sostenible.
En fotos: los 3 pueblos de Mendoza que buscan ser elegidos entre los mejores del mundo
Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo fueron postulados para representar a Argentina en la edición 2026 del Best Tourism Villages dela ONU. Las otras localidades seleccionadas
Las postulaciones corresponden a Las Loicas y Bardas Blancas, en el departamento de Malargüe, y a Villa 25 de Mayo, en San Rafael. Las tres competirán ahora con otras 52 localidades del país para intentar integrar el grupo de ocho pueblos que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación seleccionará para avanzar a la instancia internacional.
La convocatoria 2026 alcanzó un récord de participación en Argentina desde el ingreso del país al programa, en 2021. En total, se presentaron 55 pueblos de 19 provincias.
Uno de los destinos mendocinos con mayores expectativas es Las Loicas, ubicado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe. La localidad aparece vinculada al turismo de montaña y ocupa una posición estratégica cerca del Paso Internacional Pehuenche y del corredor de la Ruta 40. Desde allí se puede acceder a sitios como Cajón Grande, Valle Noble y las termas de El Azufre, escenarios que se destacan por sus paisajes cordilleranos y experiencias rurales.
Paisajes de montaña, tradición y turismo sustentable: la apuesta mendocina
También en Malargüe fue postulada Bardas Blancas, emplazada sobre la Ruta Nacional 40 y a orillas del río Grande. El pueblo funciona como acceso natural hacia La Payunia y la región volcánica del Payén, considerada una de las áreas geológicas más impactantes del planeta. Además de sus atractivos naturales, la zona reúne importantes sitios paleontológicos y destinos turísticos reconocidos como la Caverna de las Brujas.
La tercera candidatura mendocina pertenece a Villa 25 de Mayo, en San Rafael. Se trata de uno de los sitios históricos más representativos del sur provincial. La localidad nació alrededor del Fuerte San Rafael del Diamante, fundado en 1805, y todavía conserva construcciones de adobe, calles arboladas y una fuerte identidad cuyana.
Mendoza ya tuvo participación reciente en este programa internacional. En 2024, Los Chacayes, en Tunuyán, fue seleccionado como precandidato nacional, mientras que en 2025 la representación provincial quedó en manos de Uspallata, en Las Heras.
Con estas nuevas postulaciones, la provincia busca fortalecer su posicionamiento como destino de turismo rural y de naturaleza, apoyándose en comunidades locales, patrimonio histórico y algunos de los paisajes más característicos de la cordillera argentina.
La lista completa de los pueblos que en 2026 representarán a Argentina ante la ONU
Mendoza: Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo
Buenos Aires: Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal.
Chubut: Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén
Córdoba: La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre.
Neuquén: Varvarco
Tierra del Fuego: Tolhuin.
Santa Cruz: Puerto San Julián y Perito Moreno.
Corrientes: Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana
Entre Ríos: Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay
Formosa: Herradura
Misiones: Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví.
Santa Fe: Cañada Rosquín y Zenon Pereyra.
Jujuy: Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito
La Pampa: Macachín y Victorica.
Salta: San Carlos, Cachi, Molinos
Tucumán: Tafí del Valle.
La Rioja: Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida
San Luis: El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro
San Juan: Calingasta.
La nómina definitiva de los ocho pueblos argentinos elegidos se conocerá en los próximos meses, antes de la evaluación final que realizará ONU Turismo.