En fotos: los 3 pueblos de Mendoza que buscan ser elegidos entre los mejores del mundo

loicas pueblo calle La calle en Las Loicas, el pueblo de montaña en el que viven solo 250 personas. Foto: Turismo Malargüe

Uno de los destinos mendocinos con mayores expectativas es Las Loicas, ubicado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe. La localidad aparece vinculada al turismo de montaña y ocupa una posición estratégica cerca del Paso Internacional Pehuenche y del corredor de la Ruta 40. Desde allí se puede acceder a sitios como Cajón Grande, Valle Noble y las termas de El Azufre, escenarios que se destacan por sus paisajes cordilleranos y experiencias rurales.

puestero loicas Un puestero, su caballo y el imponente paisaje de las montañas en Las Loicas. Foto: Turismo Malargüe

Paisajes de montaña, tradición y turismo sustentable: la apuesta mendocina

También en Malargüe fue postulada Bardas Blancas, emplazada sobre la Ruta Nacional 40 y a orillas del río Grande. El pueblo funciona como acceso natural hacia La Payunia y la región volcánica del Payén, considerada una de las áreas geológicas más impactantes del planeta. Además de sus atractivos naturales, la zona reúne importantes sitios paleontológicos y destinos turísticos reconocidos como la Caverna de las Brujas.

Bardas ok Bardas Blancas, entre los pueblos más lindos de la Argentina. Foto: Turismo Malargüe

La tercera candidatura mendocina pertenece a Villa 25 de Mayo, en San Rafael. Se trata de uno de los sitios históricos más representativos del sur provincial. La localidad nació alrededor del Fuerte San Rafael del Diamante, fundado en 1805, y todavía conserva construcciones de adobe, calles arboladas y una fuerte identidad cuyana.

bardas blancas Las aguas termales de Malargüe, gran atractivo turístico año a año. Foto: Turismo Malargüe

Mendoza ya tuvo participación reciente en este programa internacional. En 2024, Los Chacayes, en Tunuyán, fue seleccionado como precandidato nacional, mientras que en 2025 la representación provincial quedó en manos de Uspallata, en Las Heras.

Con estas nuevas postulaciones, la provincia busca fortalecer su posicionamiento como destino de turismo rural y de naturaleza, apoyándose en comunidades locales, patrimonio histórico y algunos de los paisajes más característicos de la cordillera argentina.

villa 25 mayo Una postal de la Villa 25 de Mayo, uno de los grandes atractivos turísticos de San Rafael en Mendoza. Foto: gentileza

La lista completa de los pueblos que en 2026 representarán a Argentina ante la ONU

Mendoza: Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo

Buenos Aires: Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal.

Chubut: Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén

Córdoba: La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre.

Neuquén: Varvarco

Tierra del Fuego: Tolhuin.

Santa Cruz: Puerto San Julián y Perito Moreno.

Corrientes: Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana

Entre Ríos: Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay

iglesia villa 25 mayo La iglesia de la Villa 25 de Mayo en el sur de Mendoza, precisamente en San Rafael. Foto: gentileza

Formosa: Herradura

Misiones: Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví.

Santa Fe: Cañada Rosquín y Zenon Pereyra.

Jujuy: Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito

La Pampa: Macachín y Victorica.

Salta: San Carlos, Cachi, Molinos

Tucumán: Tafí del Valle.

La Rioja: Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida

San Luis: El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro

San Juan: Calingasta.

La nómina definitiva de los ocho pueblos argentinos elegidos se conocerá en los próximos meses, antes de la evaluación final que realizará ONU Turismo.