En medio de la provincia de Buenos Aires todavía sobreviven pueblos donde la vida transcurre a otro ritmo. Uno de ellos es Mariano Benítez, una pequeña localidad rural que se convirtió en una alternativa cada vez más buscada por quienes quieren descansar lejos del ruido urbano sin recorrer grandes distancias.
Ideal para una escapada de relax: el pequeño y tranquilo pueblo donde el tiempo parece detenerse
Con apenas 200 habitantes, este pueblo argentino combina arquitectura de principios del siglo XX, tranquilidad rural e historia argentina en un entorno ideal para una escapada
Ubicado en el partido de Pergamino y con cerca de 200 habitantes, el pueblo conserva intacta una identidad marcada por construcciones antiguas, calles tranquilas y un paisaje típico del interior bonaerense. La propuesta atrae tanto a quienes buscan una pausa de la rutina como a los interesados en la historia y las tradiciones locales.
Recorrer Mariano Benítez implica encontrarse con casas de comienzos del siglo pasado, veredas arboladas y una plaza central que mantiene el estilo clásico de los antiguos pueblos ferroviarios y rurales de la región. La arquitectura de principios de 1900 sigue siendo uno de los grandes atractivos del lugar y cambia de postal según la estación del año.
Entre los sitios destacados aparece el Museo Batalla de Cepeda, un espacio dedicado a recordar uno de los episodios históricos más relevantes para la organización política argentina. El pueblo también conserva como emblema a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, cuya fachada se mantiene como uno de los puntos más fotografiados por los visitantes.
La vida comunitaria conserva además celebraciones tradicionales. Cada 16 de julio, Mariano Benítez realiza la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen, una fecha que reúne tanto a vecinos como a turistas y reafirma el fuerte sentido de pertenencia de la localidad.
El pueblo de calles silenciosas, patrimonio histórico y aire de campo
El pueblo se encuentra a apenas 7 kilómetros de la ciudad de Pergamino, en la segunda sección electoral bonaerense. Su ubicación, cerca del Arroyo del Medio y del límite con Santa Fe, también permite combinar el viaje con recorridos por localidades vecinas como General Gelly.
La accesibilidad es otro de sus puntos fuertes. Para llegar desde Pergamino o Rosario, el camino más utilizado es la Ruta Provincial 32. A la altura del kilómetro 17 se debe tomar el acceso hacia Manuel Ocampo y luego continuar por un tramo pavimentado de unos 10 kilómetros hasta llegar al casco urbano.
El trayecto puede realizarse en cualquier tipo de vehículo y suele convertirse en una opción elegida para escapadas cortas o fines de semana largos. Quienes visitan el lugar recomiendan recorrerlo caminando para apreciar mejor cada rincón y disfrutar del silencio, la vegetación y el espíritu apacible que todavía conserva este rincón bonaerense.