Ideal para una escapada de relax: el pequeño y tranquilo pueblo donde el tiempo parece detenerse

benitez pergamino El pueblo Mariano Benítez tiene gran gran valor histórico. Fue escenario de las Batallas de Cepeda. Foto: Pergamino Turismo

Entre los sitios destacados aparece el Museo Batalla de Cepeda, un espacio dedicado a recordar uno de los episodios históricos más relevantes para la organización política argentina. El pueblo también conserva como emblema a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, cuya fachada se mantiene como uno de los puntos más fotografiados por los visitantes.

La vida comunitaria conserva además celebraciones tradicionales. Cada 16 de julio, Mariano Benítez realiza la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen, una fecha que reúne tanto a vecinos como a turistas y reafirma el fuerte sentido de pertenencia de la localidad.

El pueblo de calles silenciosas, patrimonio histórico y aire de campo

El pueblo se encuentra a apenas 7 kilómetros de la ciudad de Pergamino, en la segunda sección electoral bonaerense. Su ubicación, cerca del Arroyo del Medio y del límite con Santa Fe, también permite combinar el viaje con recorridos por localidades vecinas como General Gelly.

benitez pueblo Museo Batallas de Cepeda, uno de los principales atractivos del pueblo. Foto: Pergamino Turismo

La accesibilidad es otro de sus puntos fuertes. Para llegar desde Pergamino o Rosario, el camino más utilizado es la Ruta Provincial 32. A la altura del kilómetro 17 se debe tomar el acceso hacia Manuel Ocampo y luego continuar por un tramo pavimentado de unos 10 kilómetros hasta llegar al casco urbano.

El trayecto puede realizarse en cualquier tipo de vehículo y suele convertirse en una opción elegida para escapadas cortas o fines de semana largos. Quienes visitan el lugar recomiendan recorrerlo caminando para apreciar mejor cada rincón y disfrutar del silencio, la vegetación y el espíritu apacible que todavía conserva este rincón bonaerense.