Cascadas naturales, poca gente y calma total: el pueblo escondido que es perfecto para una escapada

villa larca san luis Villa Larca, en San Luis, un lugar para descansar y disfrutar de paisajes únicos. Foto: Blog Visitar San Luis

El principal atractivo del lugar son sus cascadas y vertientes rodeadas de paisajes serranos. El entorno invita tanto al relax como a las actividades al aire libre, especialmente caminatas y recorridos de trekking. Los senderos permiten acceder a distintos puntos panorámicos desde donde se obtienen vistas privilegiadas.

A diferencia de otros destinos más concurridos, Villa Larca conserva un perfil tranquilo, con pocos habitantes y una infraestructura turística pequeña, orientada principalmente a quienes buscan descanso y contacto directo con la naturaleza. Los alojamientos suelen ser familiares y de escala reducida, reforzando la sensación de calma que caracteriza al pueblo.

La gastronomía también forma parte de la experiencia. En la localidad se destacan propuestas con comidas caseras y productos regionales, en sintonía con el estilo relajado y serrano del destino.

villa larca san luis 2 Las sierras puntanas, una belleza. Foto: Blog Visitar San Luis

Cómo llegar a Villa Larca, el pueblo que invita a la calma en San Luis

Para llegar desde la ciudad de San Luis en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 147 y luego continuar por rutas provinciales hacia el noreste serrano. El trayecto demanda cerca de tres horas, aunque el recorrido ofrece paisajes naturales que forman parte del viaje. También existen servicios de transporte público hasta localidades cercanas como Merlo, desde donde se puede completar el traslado mediante taxis, remises o líneas regionales.

Quienes planeen visitar Villa Larca deben tener en cuenta algunas recomendaciones básicas. El terreno serrano exige calzado cómodo y con buen agarre, especialmente en zonas cercanas a las cascadas, donde las piedras suelen estar húmedas. Además, el clima puede cambiar rápidamente y la temperatura baja con fuerza al atardecer, por lo que se aconseja llevar abrigo incluso durante jornadas calurosas.