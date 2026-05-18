Olave, Vázquez y Zielinski: de mandar a River a la B en 2011 a ser finalistas del Torneo Apertura

Juan Carlos Olave: el arquero que le atajó un penal a River en la Promoción

Juan Carlos Olave fue uno de los pilares del equipo que logró clasificar en el cuarto puesto de la Primera B Nacional para disputar los partidos de la Promoción y quien le atajó un penal en el Estadio Monumental a Mariano Pavone a los 69 minutos del partido de vuelta.

Hoy es colaborador de Ricardo Zielinski y luego de haber logrado el pase a la final del Torneo Apertura, explicó: "River es un gran equipo, lo demostró, tuvo una levantada y la sostuvo. Nosotros también tenemos un gran equipo así que va a ser una linda final".

Con respecto a la histórica Promoción, declaró: "En aquel momento nosotros buscábamos el ascenso y River mantener la categoría. Hoy es otra realidad. Nosotros vamos en busca de que Belgrano pueda coronar. Nos queda ganar la final para conseguir lo que tanto anhela nuestra gente y nosotros".

Mudo Vázquez El Mudo Vázquez fue titular en los dos partidos frente a River en 2011.

Franco Vázquez: el mediocampista sobreviviente que jugará contra River

El mudo Vázquez fue fundamental en dos procesos futbolísticos que permitieron que Belgrano disputara la Promoción contra Rosario Central en la temporada 2008/09, aunque no lograron quedarse con el ascenso.

Luego, en la temporada 2010/11 volvió a jugar los partidos definitorios y en esta oportunidad si lograron doblegar al equipo que jugaba en la Primera División: contra River en el primer partido jugó 64 minutos y en el segundo disputó todo el encuentro.

En 2026 su rol es otro ya que no es titular; el mediocampista ofensivo de 37 años disputó en el Torneo Apertura 18 encuentros donde convirtió dos goles y realizó una asistencia.

Ricardo Zielinski Zielinski buscará amargar de nuevo a River.

Ricardo Zielinski: el cerebro que descendió a River

Zielinski logró lo impensado: concretar el descenso de un gigante como River Plate. El entrenador ya había logrado el ascenso con Chacarita en 2009 y en 2011 hizo lo propio con Belgrano.

Ahora buscará ganar su primer título en Primera División cuando el domingo enfrente al Millonario en el Mario Alberto Kempes; antes del trascendental partido, expresó: "Nunca nos damos por vencidos. Algunos decían que no queríamos ganar un partido para no jugar contra Talleres. Fuimos en contra de un montón de cosas".

"Es una final que nos recuerda algunos buenos momentos", manifestó el entrenador para luego agregar: "Belgrano juega la final porque se lo merece".

"Nos gusta jugar los grandes partidos, competir contra los equipos que son buenos. Ahora a pensar en River", concluyó el DT que buscará volver a entristecer al conjunto de Núñez aunque en esta oportunidad en la lucha por el título en Primera División.