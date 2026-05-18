Arrancó la Semana de los Museos en Mendoza con propuestas que se convierten en puentes culturales

Mundo Random, muestra de arte infantil en el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM) Los museos de Mendoza se abren a diferentes experiencias para todas las edades. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La propuesta asume además un compromiso con la realidad social de Mendoza: del miércoles al domingo se llevará a cabo una colecta de útiles escolares y de librería (hojas blancas, colores, témperas y fibras) en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) de la plaza Independencia y en su sala Anexo del Parque Central.

Las donaciones estarán destinadas al Centro de Actividades Educativas “La Ventana del Flores”, una institución que acompaña las trayectorias recreativas y pedagógicas de niños y adolescentes del barrio Flores-Olivares.

Un viaje en el tiempo día por día en los museos de la Capital

Las actividades en la Ciudad de Mendoza comenzaron este lunes 18 con recorridos guiados especiales en el Museo del Área Fundacional (MAF) para redescubrir los orígenes coloniales y el patrimonio arqueológico local.

En paralelo, el Museo Casa de San Martín dio inicio a la propuesta “Embajadores por un día”, un evento dedicado a entrelazar las tradiciones de Argentina, Chile y Perú mediante la danza y un vino de honor.

Para el martes, el MAF redoblará la apuesta permitiendo el ingreso del público a sus áreas técnicas y de investigación, una oportunidad única para conocer de cerca las tareas de conservación, catalogación y biblioteca que habitualmente se realizan a puertas cerradas del museo arqueológico.

Museo del área fundacional, vacaciones invierno.jpg Esta semana, el Museo del Área Fundacional (MAF) ofrece visitas a sus áreas técnicas y de investigación arqueológicas. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

A partir del miércoles, la interactividad tomará el protagonismo con las funciones de la obra teatral interactiva “Huellas”, pensada tanto para escuelas como para vecinos en general, mientras que la sala Anexo del MMAMM proyectará el documental “Travesías por los bosques de chañar y el secano lavallino”, a cargo del colectivo Yacurmanas que expone joyería contemporánea en ese museo.

El viernes se destacan dos eventos simultáneos: por un lado, las Ruinas de San Francisco abrirán un “Laboratorio abierto” para exponer los trabajos de excavación de los arqueólogos locales; por el otro, el MMAMM será sede de “Dibujando puentes”, un encuentro de dibujo expandido abierto a la comunidad.

Museo Cornelio Moyano2.jpg Una muestra en el Museo Cornelio Moyano visibiliza las trayectorias sociales de la población africana en nuestra región. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

La semana cerrará sus jornadas específicas el sábado 23 con la presentación del libro de fotografía histórica “Nuestro Pasaje San Martín: un laberinto en la memoria de Mendoza”, de Javier Orlando Pelichotti en la Biblioteca Ricardo Tudela del MMAMM, y el lunes 25 de mayo con visitas temáticas en el MAF tituladas “El proceso revolucionario en Cuyo” que analizan el impacto de la Revolución de Mayo en la región.

Embed - Ciudad de Mendoza on Instagram: "¿Pensabas que los museos eran aburridos? Hoy, en el í , los verdaderos protagonistas te cuentan qué se siente vivir la cultura en la Ciudad. Desde talleres para los más chicos hasta festivales de adolescencias, muestras interactivas, experimentación y charlas. ¡Hay un universo entero por descubrir a la vuelta de tu casa! Los museos de la muni son tuyos. ¡Vení a descubrirlos, a habitarlos y a formar parte de nuestra historia viva! ¿Cuál es tu museo favorito de la Ciudad? Te leemos en los comentarios. #CiudadDeMendoza #DíaInternacionalDeLosMuseos #AgendaCultural #Cultura #TurismoCiudad" View this post on Instagram

Grandes inauguraciones y retrospectivas de valor patrimonial

Uno de los hitos artísticos más esperados se producirá el jueves, cuando el museo de la plaza Independencia inaugure tres exposiciones en simultáneo.

La Sala Oeste albergará “Sergio Sergi: desde siempre y desde lejos”, una ambiciosa retrospectiva por el 130° aniversario del nacimiento del célebre grabador integrada por algunas de sus obras inéditas. La Sala Este presentará “Agua metáfora de vida, fuerza transformadora”, un proyecto colectivo junto al Departamento General de Irrigación y el Museo Omar Reina de San Rafael; en tanto que la Sala Norte exhibirá “Imaginerías”, una propuesta de investigación visual enfocada en la percepción y la fotografía.

Museo Carlos Alonso - Mansion Stoppel En la Mansión Stoppel permanencen las pinturas de Cecilia Carreras y la colección del célebre Carlos Alonso que le da nombre al museo provincial. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Por otra parte, el circuito provincial ofrece platos fuertes para los amantes de las artes plásticas. El Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel viene desplegando en sus salas la muestra “Desbordes” de Cecilia Carreras, bajo la curaduría de Carolina Rodríguez Pino, una experiencia que tensiona los límites de la pintura de gran escala y la materialidad; esto se complementa con su exposición estable de 130 ilustraciones originales que Carlos Alonso realizó para clásicos de la literatura universal como "La Divina Comedia" o "El Matadero".

En Luján de Cuyo, el Museo Emiliano Guiñazú - Casa de Fader exhibe “Imagen del trabajo en el trabajo de la imagen”, un recorrido histórico por la representación obrera industrial y rural argentina; junto a la muestra “Laureados” que repasa los primeros premios del Salón Provincial desde 1918, y “La abstracción simbólica” que rescata el proceso creativo y la búsqueda de la esencia formal del maestro Ángel Oliveros, además de su ya clásica e invaluable colección permanente.

Fotografía contemporánea, rock y raíces afrodescendientes en los museos

La oferta de los museos de Mendoza también bucea en nuevos formatos y disciplinas artísticas. En el Parque General San Martín, el Espacio de Fotografía Máximo Arias conmemora una década de autogestión con la 10° edición de la Feria de Fotolibros, la cual contiene tres muestras individuales: “Soy: lo que me compone” de David Bou, “Salva tu alma” de Luciano Pappalardo y “Buscando a Orán” de Anita Pouchard Serra.

El mismo espacio cultural estrena las mejoras edilicias de su sala permanente "Santiago Pizarro", donde se exhibe un registro fotográfico del edificio desde sus orígenes en 1907 como hospital público.

En las cercanías, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano aporta una mirada crítica con “Mendoza Negra: Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana”, una muestra avalada por investigadores del CONICET y la UNCuyo que busca visibilizar las trayectorias sociales de la población africana en la región, sumada a sus permanentes recorridos por las salas de la Tierra, de la Biodiversidad y de la Humanidad.

Jimena Savelli en el espacio cultural. Foto: Cristian Lozano. / DIARIO UNO

El Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Eliana Molinelli, ubicado en pleno centro de la ciudad, rinde homenaje al universo musical con “Live Music – captura la pasión” de la afamada fotógrafa mendocina Jimena Savelli, quien retrata desde las entrañas de las multitudes la energía de grandes festivales como Lollapalooza y Rock in Rio.

Esta mirada sobre la identidad y el entorno se traslada también al Sur provincial: el ECA Enrique Sobisch de San Rafael presenta la exhibición “Paisajes y presencias”, un trabajo conjunto de los artistas Sonia Zajic, Osvaldo Oliva y Bárbara Laciar que reflexiona sobre la montaña, la ciudad y la memoria del territorio cuyano, completando así una propuesta abarcativa y federal.

De este modo, los museos de Mendoza se apropian del lema internacional de este año, "Museos uniendo un mundo dividido" como una consigna que invita a derribar fronteras sociales y generacionales a través del arte, la historia y la acción comunitaria.