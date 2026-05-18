Mendoza comienza vivir días significativos en materia cultural con el inicio de la Semana de los Museos, una celebración que se extiende desde este lunes, Día Internacional de los Museos, hasta el 25 de mayo y que este año adquiere una dimensión reflexiva como puente de memoria e identidad.
Arrancó la Semana de los Museos en Mendoza con propuestas que se convierten en puentes culturales
Desde este lunes, los museos mendocinos ofrecen exposiciones con obras inéditas, teatro interactivo, laboratorios arqueológicos, circuitos históricos y más
Bajo el lema internacional “Museos uniendo un mundo dividido”, proclamado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), la provincia busca consolidar a sus espacios patrimoniales no solo como custodios del pasado sino como verdaderos agentes de transformación social, cruces de diálogo y ámbitos de inclusión frente a las fragmentaciones geopolíticas y culturales de la actualidad.
A través de los espacios dependientes de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia y las áreas cultural y turística de la Ciudad de Mendoza, se estructura una grilla de actividades gratuitas en los museos que incluye desde muestras de grandes maestros locales con obras inéditas hasta laboratorios arqueológicos en vivo, teatro interactivo y debates históricos.
La propuesta asume además un compromiso con la realidad social de Mendoza: del miércoles al domingo se llevará a cabo una colecta de útiles escolares y de librería (hojas blancas, colores, témperas y fibras) en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) de la plaza Independencia y en su sala Anexo del Parque Central.
Las donaciones estarán destinadas al Centro de Actividades Educativas “La Ventana del Flores”, una institución que acompaña las trayectorias recreativas y pedagógicas de niños y adolescentes del barrio Flores-Olivares.
Un viaje en el tiempo día por día en los museos de la Capital
Las actividades en la Ciudad de Mendoza comenzaron este lunes 18 con recorridos guiados especiales en el Museo del Área Fundacional (MAF) para redescubrir los orígenes coloniales y el patrimonio arqueológico local.
En paralelo, el Museo Casa de San Martín dio inicio a la propuesta “Embajadores por un día”, un evento dedicado a entrelazar las tradiciones de Argentina, Chile y Perú mediante la danza y un vino de honor.
Para el martes, el MAF redoblará la apuesta permitiendo el ingreso del público a sus áreas técnicas y de investigación, una oportunidad única para conocer de cerca las tareas de conservación, catalogación y biblioteca que habitualmente se realizan a puertas cerradas del museo arqueológico.
A partir del miércoles, la interactividad tomará el protagonismo con las funciones de la obra teatral interactiva “Huellas”, pensada tanto para escuelas como para vecinos en general, mientras que la sala Anexo del MMAMM proyectará el documental “Travesías por los bosques de chañar y el secano lavallino”, a cargo del colectivo Yacurmanas que expone joyería contemporánea en ese museo.
El viernes se destacan dos eventos simultáneos: por un lado, las Ruinas de San Francisco abrirán un “Laboratorio abierto” para exponer los trabajos de excavación de los arqueólogos locales; por el otro, el MMAMM será sede de “Dibujando puentes”, un encuentro de dibujo expandido abierto a la comunidad.
La semana cerrará sus jornadas específicas el sábado 23 con la presentación del libro de fotografía histórica “Nuestro Pasaje San Martín: un laberinto en la memoria de Mendoza”, de Javier Orlando Pelichotti en la Biblioteca Ricardo Tudela del MMAMM, y el lunes 25 de mayo con visitas temáticas en el MAF tituladas “El proceso revolucionario en Cuyo” que analizan el impacto de la Revolución de Mayo en la región.
Grandes inauguraciones y retrospectivas de valor patrimonial
Uno de los hitos artísticos más esperados se producirá el jueves, cuando el museo de la plaza Independencia inaugure tres exposiciones en simultáneo.
La Sala Oeste albergará “Sergio Sergi: desde siempre y desde lejos”, una ambiciosa retrospectiva por el 130° aniversario del nacimiento del célebre grabador integrada por algunas de sus obras inéditas. La Sala Este presentará “Agua metáfora de vida, fuerza transformadora”, un proyecto colectivo junto al Departamento General de Irrigación y el Museo Omar Reina de San Rafael; en tanto que la Sala Norte exhibirá “Imaginerías”, una propuesta de investigación visual enfocada en la percepción y la fotografía.
Por otra parte, el circuito provincial ofrece platos fuertes para los amantes de las artes plásticas. El Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel viene desplegando en sus salas la muestra “Desbordes” de Cecilia Carreras, bajo la curaduría de Carolina Rodríguez Pino, una experiencia que tensiona los límites de la pintura de gran escala y la materialidad; esto se complementa con su exposición estable de 130 ilustraciones originales que Carlos Alonso realizó para clásicos de la literatura universal como "La Divina Comedia" o "El Matadero".
En Luján de Cuyo, el Museo Emiliano Guiñazú - Casa de Fader exhibe “Imagen del trabajo en el trabajo de la imagen”, un recorrido histórico por la representación obrera industrial y rural argentina; junto a la muestra “Laureados” que repasa los primeros premios del Salón Provincial desde 1918, y “La abstracción simbólica” que rescata el proceso creativo y la búsqueda de la esencia formal del maestro Ángel Oliveros, además de su ya clásica e invaluable colección permanente.
Fotografía contemporánea, rock y raíces afrodescendientes en los museos
La oferta de los museos de Mendoza también bucea en nuevos formatos y disciplinas artísticas. En el Parque General San Martín, el Espacio de Fotografía Máximo Arias conmemora una década de autogestión con la 10° edición de la Feria de Fotolibros, la cual contiene tres muestras individuales: “Soy: lo que me compone” de David Bou, “Salva tu alma” de Luciano Pappalardo y “Buscando a Orán” de Anita Pouchard Serra.
El mismo espacio cultural estrena las mejoras edilicias de su sala permanente "Santiago Pizarro", donde se exhibe un registro fotográfico del edificio desde sus orígenes en 1907 como hospital público.
En las cercanías, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano aporta una mirada crítica con “Mendoza Negra: Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana”, una muestra avalada por investigadores del CONICET y la UNCuyo que busca visibilizar las trayectorias sociales de la población africana en la región, sumada a sus permanentes recorridos por las salas de la Tierra, de la Biodiversidad y de la Humanidad.
El Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Eliana Molinelli, ubicado en pleno centro de la ciudad, rinde homenaje al universo musical con “Live Music – captura la pasión” de la afamada fotógrafa mendocina Jimena Savelli, quien retrata desde las entrañas de las multitudes la energía de grandes festivales como Lollapalooza y Rock in Rio.
Esta mirada sobre la identidad y el entorno se traslada también al Sur provincial: el ECA Enrique Sobisch de San Rafael presenta la exhibición “Paisajes y presencias”, un trabajo conjunto de los artistas Sonia Zajic, Osvaldo Oliva y Bárbara Laciar que reflexiona sobre la montaña, la ciudad y la memoria del territorio cuyano, completando así una propuesta abarcativa y federal.
De este modo, los museos de Mendoza se apropian del lema internacional de este año, "Museos uniendo un mundo dividido" como una consigna que invita a derribar fronteras sociales y generacionales a través del arte, la historia y la acción comunitaria.