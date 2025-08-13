El Museo del Área Fundacional reabre después de casi un año en medio de celebraciones sanmartinianas

El MAF fue inaugurado en 1993 y constituye un hito clave en la preservación del patrimonio de la Ciudad de Mendoza. Este espacio singular, que también albergó el Matadero Público y la Feria Municipal, refleja distintas etapas del desarrollo urbano, convirtiéndose en un auténtico palimpsesto de la memoria colectiva.

MAF - Axel Lloret.jpeg El Museo del Área Fundacional fue sometido a una restauración integral. Está cerrado desde septiembre del 2024. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El MAF totalmente restaurado

Tras más de treinta años de funcionamiento, el Museo del Área Fundacional fue objeto de una remodelación integral, orientada no sólo a la mejora edilicia sino también a la actualización museográfica, tecnológica y patrimonial.

Las restauraciones incluyeron Incorporación de nuevos equipos de climatización, instalación de paneles solares, refuerzos estructurales con reconstrucción de columnas y vigas en hormigón armado, renovación completa de las instalaciones sanitarias, eléctricas y cloacales, iluminación LED específica para áreas de excavación, vitrinas y circulación y mejoras integrales en accesos, oficinas, pisos, pintura y sanitarios.

Otros sitios restaurados por el municipio

El Museo del Área Fundacional fue el punto de partida de una serie de obras de recuperación por parte del municipio.

Desde Ciudad aseguraron que han avanzado en la puesta en valor de sitios emblemáticos como las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, el Solar histórico donde vivió el General San Martín y el Parque O’Higgins, consolidando un verdadero circuito de memoria urbana.

Durante los trabajos, el intendente Ulpiano Suarez visitó las obras y aseguró que la intención era que el MAF volviera a lucir como años atrás.

Plaza Pedro Del Castillo Museo del Area Fundacional.jpg Con esta remodelación, lo que busca el municipio de Capital, la intención fue que el Museo del Área Fundacional luciera como cuando se inauguró, en 1993.

Un gesto solidario con una torta gigante

La tradicional celebración denominada Ciudad Sanmartiniana, que se desarrollará en la Plaza Pedro del Castillo, no sólo rendirá homenaje a la figura del General José de San Martín. Este año, la fiesta tendrá un costado solidario gracias al comedor y merendero Horneritos, que confeccionará una torta gigante para compartir con la comunidad.

El pastel, de grandes dimensiones, pesará 4 toneladas (4.000 kilos), medirá 20 metros de largo por 1,50 metros de ancho y permitirá servir 40.000 porciones. De ellas, 20.000 estarán destinadas a las infancias que participen del festejo y las restantes 20.000 se entregarán a merenderos y comedores de la provincia, 16 de los cuales ya confirmaron su participación.

La elaboración demandará unas 300 horas de trabajo y ha sido posible gracias a donaciones de empresas y particulares. Según el cronograma del evento, el intendente Ulpiano Suarez será el encargado de cortar la torta. Por su parte, Gabriela, representante del comedor Horneritos, expresó: “Agradezco profundamente por confiar un año más en Horneritos. Es un orgullo poder participar de tan importante evento”.

Una jornada para celebrar

Además de la reapertura del mueso y de la puesta en valor de su historia, habrá otras actividades durante una jornada de celebración. También habrá un recorrido por las remodelaciones, la puesta en escena de la obra histórica Huellas, una edición especial de Tardecitas de Folclore, stands gastronómicos de Chile, Argentina y Perú, y un desfile de ponchos históricos, entre otras propuestas que prometen una verdadera fiesta patrimonial en la Plaza Pedro del Castillo

Desde el municipio invitaron a toda la comunidad mendocina a reencontrarse con sus raíces y disfrutar del evento.