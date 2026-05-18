Con el frío o el uso cotidiano de la cocina, las hornallas y estufas a gas se vuelven protagonistas del hogar. Sin embargo, no todos saben qué significa el color del fuego que emiten estos artefactos, un indicador vital que advierte sobre combustión y nuestra propia seguridad.
Qué significa el color verde de la llama de la hornalla de la cocina
Suele pasar que la hornalla de la cocina de la casa emita una llama color verde, sin saber qué significa realmente
Si bien la mayoría de los usuarios sabe identificar el azul brillante como señal de que todo marcha sobre ruedas, la aparición de tonalidades extrañas debe encender las alarmas de manera inmediata.
Qué significa la llama de color verde de la hornalla de la cocina
Aunque es un fenómeno poco frecuente y no todos saben qué significa, la llama verde puede asomarse en cualquier artefacto que funcione a gas, ya sea una cocina, una estufa o un calefón.
Cuando esto ocurre, significa que el aparato está quemando partículas extrañas o pequeñas incrustaciones de metales, tales como zinc, cobre o bronce, que se alojan en los quemadores.
Lejos de ser una simple curiosidad visual, este color es una advertencia directa de que la combustión no se está realizando como corresponde. Ante este escenario, la recomendación de los especialistas es apagar el artefacto y llamar de manera inmediata a un gasista matriculado para que realice una limpieza profunda y el mantenimiento adecuado del equipo.
El semáforo del gas: azul y amarillo
Además del fuego verde, los artefactos pueden emitir otros colores que funcionan como un verdadero "semáforo" doméstico:
- Llama azul (vía libre): es el color que todos buscamos. Esta llama significa que se está realizando una combustión de gas a la perfección. El oxígeno y el gas se están mezclando en las proporciones correctas. Siempre debemos verificar que el fuego sea de este color.
- Llama amarilla o naranja (peligro): Es la alerta máxima. Este color indica que la combustión se está realizando con una fuerte deficiencia de oxígeno. Esto provoca una mala quema del gas y genera el letal y silencioso monóxido de carbono. En caso de notar este color, es vital ventilar el ambiente rápidamente y contactar a un profesional matriculado lo antes posible.
La prevención es la única herramienta infalible para evitar dolores de cabeza y tragedias domésticas. Revisar los artefactos al menos una vez al año y observar cada día el color del fuego son pequeños hábitos que salvan vidas.