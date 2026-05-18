¿Qué significa que un electrodoméstico sea "smart"?

Esta palabra indica algo muy importante que puede modificar completamente tu compra. Hoy te cuento qué significa y por qué es importante pensar dos veces antes de comprarlo.

televisor y celular ¿Qué es la tecnología smart en los electrodomésticos?

¿Qué significa la palabra "smart" en un electrodoméstico?

Cuando leemos en una etiqueta de un electrodoméstico la palabra "smart", esto nos está indicando que el aparato es inteligente o que incorpora la conectividad a internet.

¿Qué significa y para qué sirve? Un electrodoméstico smart se puede conectar por medio de WiFi y Bluetooth al celular y se puede manejar o controlar a distancia o, por lo menos, sin tener que estar al lado del aparato presionando el control.

Muchas veces los electrodomésticos smart requieren de alguna aplicación en el celular o de algún enlace específico con la red. También existen algunos que son compatibles directamente con los asistentes virtuales de Google o con Alexa.

Dentro de sus varias ventajas o beneficios, destaca el hecho de que se puede usar el celular como control remoto sin importar dónde estés. Por ejemplo, se puede prender el lavarropas estando a la distancia para ir lavando ropa antes de llegar a casa.

tecnología smart Muchas casas funcionan con esta tecnología.

Este tipo de electrodomésticos también permite organizar mejor las turinas. Si quieres llegar a casa en verano y que ya esté fresca, se puede programar para que el aire acondicionado se prenda.

Además, un electrodoméstico de este tipo normalmente te brinda información de consumo energético a través de la aplicación. Una información útil para controlar su uso.

Es bueno saber qué significa smart y cuáles son sus ventajas, pero ¿qué contra tiene este tipo de tecnologías? Lo principal es que tienen un costo bastante más elevado comparado con los que no son smart.

Quizás pueden existir algunos riesgos de privacidad y hackeo y, no menos importante, muchas de sus funciones dependen directamente de la conectividad a internet.

¿Qué electrodoméstico viene con tecnología smart?

aspiradora Hoy en día la mayoría de los aparatos traen su versión smart.

Sabes qué significa, pero también es importante conocer la oferta en el mercado. Con tecnología smart vienen aires acondicionados, lavarropas, televisores y casi cualquier electrodoméstico de la cocina.

Las heladeras, lavavajillas, hornos, microondas, cafeteras e incluso aspiradoras hoy en día traen tecnología smart.