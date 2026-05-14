Si tenés una planta buganvilla o santa rita en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

buganvilla o santa rita La santa rita o buganvilla es una planta muy común en cualquier hogar argentino. Fuente Canva

La buganvilla o santa rita tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar, por supuesto. Primero porque son capaces de decorar todo espacio en donde se la coloque y porque es un icono cultural debido a sus aplicaciones prácticas y representación espiritual.

Además, es un símbolo de resistencia y adaptabilidad, ideal para entornos áridos y desérticos. Su capacidad para prosperar en condiciones difíciles lo convierte en un emblema de fuerza frente a la adversidad para cualquier casa y persona que viva en ella. En este sentido, a pesar de que la santa rita tiene un hábitat desfavorable, produce hermosas flores de colores vibrantes. Esto lo ha hecho simbolizar la belleza que puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles, donde cada uno vuelve a florecer, pese a los problemas.

Más allá de sus características peculiares, atrae algunos beneficios:

buganvilla o santa rita en casa (1) Además de su popularidad en jardinería, a esta planta se le atribuyen propiedades místicas relacionadas con la energía y la buena suerte en la casa. Fuente Canva

Tiene una apariencia distintiva y le da vida y color a cualquier espacio de tu casa.

La santa rita es un símbolo de perseverancia y belleza inquebrantable.

es un símbolo de perseverancia y belleza inquebrantable. Es un claro ejemplo de cómo las plantas ofrecen recursos no solo estéticos, sino también medicinales.

La santa rita tiene propiedades calmantes que alivian el estrés.

tiene propiedades calmantes que alivian el estrés. Con ella se pueden hacer rituales o ceremonias de curación y limpieza de energía para mejorar o potenciar dolencias físicas.

Las flores de la buganvilla actúan sobre el sistema respiratorio y digestivo, aportando efectos beneficiosos para la salud.

Promueve la buena fortuna.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa. En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería donde la santa rita te beneficie, ponerla en un lugar donde le entre el mayor sol posible en el exterior es la clave.