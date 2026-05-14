Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta buganvilla o popularmente conocida como santa rita, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del Feng Shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener una?
Si tenés una planta buganvilla o santa rita en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
La buganvilla o santa rita es una planta que todos tenemos en casa y carga consigo un profundo significado espiritual capaz de traer beneficios
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. La buganvilia es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés una planta buganvilla o santa rita en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta santa rita tiene beneficios, su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
La buganvilla o santa rita tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar, por supuesto. Primero porque son capaces de decorar todo espacio en donde se la coloque y porque es un icono cultural debido a sus aplicaciones prácticas y representación espiritual.
Además, es un símbolo de resistencia y adaptabilidad, ideal para entornos áridos y desérticos. Su capacidad para prosperar en condiciones difíciles lo convierte en un emblema de fuerza frente a la adversidad para cualquier casa y persona que viva en ella. En este sentido, a pesar de que la santa rita tiene un hábitat desfavorable, produce hermosas flores de colores vibrantes. Esto lo ha hecho simbolizar la belleza que puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles, donde cada uno vuelve a florecer, pese a los problemas.
Más allá de sus características peculiares, atrae algunos beneficios:
- Tiene una apariencia distintiva y le da vida y color a cualquier espacio de tu casa.
- La santa rita es un símbolo de perseverancia y belleza inquebrantable.
- Es un claro ejemplo de cómo las plantas ofrecen recursos no solo estéticos, sino también medicinales.
- La santa rita tiene propiedades calmantes que alivian el estrés.
- Con ella se pueden hacer rituales o ceremonias de curación y limpieza de energía para mejorar o potenciar dolencias físicas.
- Las flores de la buganvilla actúan sobre el sistema respiratorio y digestivo, aportando efectos beneficiosos para la salud.
- Promueve la buena fortuna.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa. En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería donde la santa rita te beneficie, ponerla en un lugar donde le entre el mayor sol posible en el exterior es la clave.