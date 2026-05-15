¿Conviene tener una heladera inverter o una convencional?: principales diferencias

Antes de comprar una heladera, hay que pensar en puntos muy importantes: en la capacidad, en si tiene freezer o congelador, en la eficiencia energética, en la distribución de los estantes, la altura, color y sistema de enfriamiento.

Diferencias entre una heladera común y una inverter

Existen varios modelos de heladera y un electrodoméstico perfecto para tu hogar, que se adapta a las necesidades, espacios y precio que estás dispuesto a pagar.

Dos de los tipos de heladera más utilizados son la tradicional, que suele estar en la mayor parte de las casas que aún no han realizado un cambio de electrodoméstico, y las variedades No Frost, que ofrecen una tecnología más moderna.

Una heladera funciona por medio de un ciclo de refrigeración que extrae el calor del interior y lo libera al exterior, utilizando un líquido refrigerante que va cambiando de estado al ser impulsado por un compresor.

abrir heladera Dos tipos de heladera con diferencias marcadas.

La heladera funciona por un sistema de ciclo cerrado en el que constantemente se enfría el gas refrigerante y el calor se expulsa hacia afuera.

La principal diferencia entre las heladeras comunes y las inverter es el funcionamiento del motor. Mientras la heladera inverter tiene un motor que nunca se apaga del todo, las comunes funcionan con un sistema de arranque máximo y apagado completo.

La heladera tradicional consume más energía por esos constantes arranques y detenciones. La heladera inverter ahorra hasta un 40% de energía al evitar los arranques de golpe.

Un electrodoméstico como la heladera tradicional puede que sea más ruidoso. La heladera Converter es más silenciosa.

En cuanto a la conservación de los alimentos, las diferencias entre ambas no son tantas. Quizás en la heladera tradicional el frío varía en los momentos de corte.

¿Conviene comprar una heladera tradicional o una inverter?

tipos de heladeras La heladera que compres dependerá de tu presupuesto y necesidades.

Acá es donde juega una de las principales diferencias entre estas dos heladeras: el precio. Si vas a comprar una heladera, este punto no es menor.

La heladera inverter es más cara, pero a la larga su tecnología permite reducir el gasto de electricidad. La heladera común es más barata y representa un menor gasto de golpe, pero con el paso del tiempo impacta más en la boleta de luz.