Inicio Ovación Fútbol Belgrano
Semifinal para el infarto

Enzo Pérez perdió su penal y Belgrano se enfrentará a River en la final del Torneo Apertura

En la última del partido Belgrano empató el encuentro enviando la definición al tiempo extra y, luego, a los penales

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Le atajaron el penal al mendocino y Belgrano clasificó a la final.

Le atajaron el penal al mendocino y Belgrano clasificó a la final.

El Estadio Diego Armando Maradona albergó el partido entre Argentinos Juniors y Belgrano por las semifinales del Torneo Apertura y fue el conjunto cordobés quien se quedó con la victoria al imponerse por 4 a 3 en los penales tras empatar 1 a 1. Enzo Pérez malogró su penal y luego Ramiro Hernandes convirtió el suyo.

Ahora se enfrentará a River Plate el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes en un encuentro que contará con la presencia de hinchas de ambos equipos.

Argentinos - Belgrano
El partido por el segundo finalista del Torneo Apertura estuvo vibrante.

El partido por el segundo finalista del Torneo Apertura estuvo vibrante.

Belgrano lo empató con el tiro del final

El Bicho abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo luego que Tomás Molina se escapara por el sector derecho y lanzara un centro al área para que Facundo Jainikoski aparezca por el segundo palo y mande la pelota al fondo de la red.

Embed

La jugada que coronó Jainikoski, de 18 años y que debutó durante la vigente temporada convirtiéndose en uno de los jugadores predilectos del entrenador Nicolás Diez, inicio en el campo de juego del Bicho y a base de pases precisos, rotaciones y buen juego lograron avanzar por el terreno convirtiendo un verdadero golazo colectivo.

Todo indicaba que Argentinos sacaba su boleto a la final del Torneo Apertura, sin embargo apareció Nicolás Fernández en la agonía del partido para igualar el marcador y mandar el partido al tiempo extra. Uvita había ingresado en el minuto 82 y su gol llegó dos minutos después.

Embed

Durante los 30 minutos que se disputaron en el agregado del partido los equipos no se sacaron ventajas y finalmente la clasificación se definió desde el punto de penal.

Enzo Pérez
Le atajaron el penal a Enzo Pérez y se quedó sin final del Torneo Apertura.

Le atajaron el penal a Enzo Pérez y se quedó sin final del Torneo Apertura.

Belgrano ganó por penales y tiene su boleto a la final del Torneo Apertura

Desde los 12 pasos Belgrano se impuso por 4 a 3:

  • Falló Gastón Verón - Falló Lucas Zelarayán.
  • Convirtió Lucas Gómez. Falló Franco Vázquez.
  • Convirtió Francisco. Convirtió Lucas Passerini.
  • Convirtió Leandro Lozano. Convirtió Nicolás Fernández.
  • Falló Gabriel Florentín. Convirtió Emiliano Rigoni.
  • Falló Enzo Pérez. Convirtió Ramiro Hernandes.
Embed

Thiago Cardozo se quedó con el penal de Enzo Pérez; luego Ramiro Hernandes le rompió el arco al chileno Brayan Cortés y Belgrano clasificó a la final del Torneo Apertura.

Embed

De esta manera, Belgrano jugará en la final del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes frente a River el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas