Enzo Pérez perdió su penal y Belgrano se enfrentará a River en la final del Torneo Apertura

Belgrano lo empató con el tiro del final
El Bicho abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo luego que Tomás Molina se escapara por el sector derecho y lanzara un centro al área para que Facundo Jainikoski aparezca por el segundo palo y mande la pelota al fondo de la red.
La jugada que coronó Jainikoski, de 18 años y que debutó durante la vigente temporada convirtiéndose en uno de los jugadores predilectos del entrenador Nicolás Diez, inicio en el campo de juego del Bicho y a base de pases precisos, rotaciones y buen juego lograron avanzar por el terreno convirtiendo un verdadero golazo colectivo.
Todo indicaba que Argentinos sacaba su boleto a la final del Torneo Apertura, sin embargo apareció Nicolás Fernández en la agonía del partido para igualar el marcador y mandar el partido al tiempo extra. Uvita había ingresado en el minuto 82 y su gol llegó dos minutos después.
Durante los 30 minutos que se disputaron en el agregado del partido los equipos no se sacaron ventajas y finalmente la clasificación se definió desde el punto de penal.
Enzo Pérez
Le atajaron el penal a Enzo Pérez y se quedó sin final del Torneo Apertura.
Belgrano ganó por penales y tiene su boleto a la final del Torneo Apertura
Desde los 12 pasos Belgrano se impuso por 4 a 3:
- Falló Gastón Verón - Falló Lucas Zelarayán.
- Convirtió Lucas Gómez. Falló Franco Vázquez.
- Convirtió Francisco. Convirtió Lucas Passerini.
- Convirtió Leandro Lozano. Convirtió Nicolás Fernández.
- Falló Gabriel Florentín. Convirtió Emiliano Rigoni.
- Falló Enzo Pérez. Convirtió Ramiro Hernandes.
Thiago Cardozo se quedó con el penal de Enzo Pérez; luego Ramiro Hernandes le rompió el arco al chileno Brayan Cortés y Belgrano clasificó a la final del Torneo Apertura.
De esta manera, Belgrano jugará en la final del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes frente a River el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30.