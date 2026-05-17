Enzo Pérez perdió su penal y Belgrano se enfrentará a River en la final del Torneo Apertura

Belgrano lo empató con el tiro del final

El Bicho abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo luego que Tomás Molina se escapara por el sector derecho y lanzara un centro al área para que Facundo Jainikoski aparezca por el segundo palo y mande la pelota al fondo de la red.

Embed Argentinos Juniors 1-0 Belgrano | Torneo Apertura, semifinal



PERO QUE LINDO TIKI-TAKA DEL BICHO



FACUNDO JAINIKOSKI FIRMA UN TREMENDO GOLAZO COLECTIVO pic.twitter.com/37bEK17jas — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 17, 2026

La jugada que coronó Jainikoski, de 18 años y que debutó durante la vigente temporada convirtiéndose en uno de los jugadores predilectos del entrenador Nicolás Diez, inicio en el campo de juego del Bicho y a base de pases precisos, rotaciones y buen juego lograron avanzar por el terreno convirtiendo un verdadero golazo colectivo.

Todo indicaba que Argentinos sacaba su boleto a la final del Torneo Apertura, sin embargo apareció Nicolás Fernández en la agonía del partido para igualar el marcador y mandar el partido al tiempo extra. Uvita había ingresado en el minuto 82 y su gol llegó dos minutos después.

Embed "Uvita Fernández"



Porque convirtió este gol para el empate agónico de Belgrano por 1-1 ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura de Argentina. Ahora va a haber alargue y yo tengo que laburar más, la concha bien puta de la lora.

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Durante los 30 minutos que se disputaron en el agregado del partido los equipos no se sacaron ventajas y finalmente la clasificación se definió desde el punto de penal.

Enzo Pérez Le atajaron el penal a Enzo Pérez y se quedó sin final del Torneo Apertura.

Belgrano ganó por penales y tiene su boleto a la final del Torneo Apertura

Desde los 12 pasos Belgrano se impuso por 4 a 3:

Falló Gastón Verón - Falló Lucas Zelarayán.

Convirtió Lucas Gómez. Falló Franco Vázquez.

Convirtió Francisco. Convirtió Lucas Passerini.

Convirtió Leandro Lozano. Convirtió Nicolás Fernández.

Falló Gabriel Florentín. Convirtió Emiliano Rigoni.

Falló Enzo Pérez. Convirtió Ramiro Hernandes.

Embed INSÓLITO EL PENALTI QUE COBRÓ ENZO PÉREZ



UN TIRITO DEL VETERANO MEDIOCAMPISTA Y BELGRANO ELIMINA A ARGENTINOS JUNIORS pic.twitter.com/QOjJC2AtyR — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 17, 2026

Thiago Cardozo se quedó con el penal de Enzo Pérez; luego Ramiro Hernandes le rompió el arco al chileno Brayan Cortés y Belgrano clasificó a la final del Torneo Apertura.

Embed "Belgrano"



Porque le rompió bien el orto por penales a Argentinos Juniors y accedió a la final del Torneo Apertura de Argentina. Ahora van a jugar la final, el terror de River Plate, y como siempre Argentinos pecheando, alta putita el Bicho.

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De esta manera, Belgrano jugará en la final del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes frente a River el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30.