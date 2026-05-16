Qué ver en Netflix: 3 series adictivas para maratonear durante el fin de semana polar

Maratonear en Netflix el fin de semana es uno de los placeres de la vida de los que poco se habla, especialmente si hace mucho frío. El catálogo de series y películas se renueva constantemente y ahora hay 3 producciones disponibles que no te puedes perder estos días: tienen tramas atrapantes, elencos de lujo y muy buenas críticas.
¿Cuáles son las series recomendadas de Netflix para ve el fin de semana? Vamos a averiguarlo juntos: de qué tratan, qué dice la crítica y qué adelantan los tráilers.
Netflix: 3 series para maratonear el fin de semana
1. Berlín y la dama de armiño
Esta serie marca el regreso de Pedro Alonso a su emblemático papel, expandiendo aún más el universo de robos y romance que cautivó al mundo, primero con La casa de Papel y luego con el spin off Berlín y las joyas de París.
El 15 de mayo llegó a Netflix la serie Berlín y la dama de armiño con solo 8 capítulos y está eclipsando al mundo entero. La sinopsis oficial versa: "Berlín, ansioso por dar un nuevo golpe, reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci".
Tráiler oficial de Netflix
2. Leyendas
Se trata de un drama policial inspirado en hechos reales que ya arrasa en el top mundial. Leyendas es una serie de 6 capítulos totalmente adictivos, que ya han sido elogiados por la crítica.
El 7 de mayo estrenó en Netflix y la sinopsis ofiocial cautiva a cualquiera: "En esta historia jamás contada ambientada en la Gran Bretaña de los 90, funcionarios públicos comunes y corrientes arriesgaron sus vidas para acabar con un imperio de heroína".
Tráiler oficial de Netflix
3. Némesis
Némesis es un thriller criminal y dramático creado por Courtney Kemp Agboh que llegó a Netflix el 14 de mayo de 2026 y desarrolla su historia a lo largo de 8 capítulos.
La trama sigue a el maestro ladrón Coltrane Wilder, interpretado por Y'lan Noel, que se enfrenta con el detective Isaiah Stiles (Matthew Law). Mientras la tensión va creciendo, desarrollan una obsesión mutua que los lleva a un juego de inteligencia y estrategia.