Qué ver en Netflix: 3 series adictivas para maratonear durante el fin de semana polar

berlin y la dama de armiño

Netflix: 3 series para maratonear el fin de semana

1. Berlín y la dama de armiño

Esta serie marca el regreso de Pedro Alonso a su emblemático papel, expandiendo aún más el universo de robos y romance que cautivó al mundo, primero con La casa de Papel y luego con el spin off Berlín y las joyas de París.

El 15 de mayo llegó a Netflix la serie Berlín y la dama de armiño con solo 8 capítulos y está eclipsando al mundo entero. La sinopsis oficial versa: "Berlín, ansioso por dar un nuevo golpe, reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci".

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Tráiler oficial de Netflix

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2. Leyendas

Se trata de un drama policial inspirado en hechos reales que ya arrasa en el top mundial. Leyendas es una serie de 6 capítulos totalmente adictivos, que ya han sido elogiados por la crítica.

El 7 de mayo estrenó en Netflix y la sinopsis ofiocial cautiva a cualquiera: "En esta historia jamás contada ambientada en la Gran Bretaña de los 90, funcionarios públicos comunes y corrientes arriesgaron sus vidas para acabar con un imperio de heroína".

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Tráiler oficial de Netflix

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3. Némesis

Némesis es un thriller criminal y dramático creado por Courtney Kemp Agboh que llegó a Netflix el 14 de mayo de 2026 y desarrolla su historia a lo largo de 8 capítulos.

La trama sigue a el maestro ladrón Coltrane Wilder, interpretado por Y'lan Noel, que se enfrenta con el detective Isaiah Stiles (Matthew Law). Mientras la tensión va creciendo, desarrollan una obsesión mutua que los lleva a un juego de inteligencia y estrategia.

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