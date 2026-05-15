Netflix: el thriller psicológico de 9 capítulos que causa impacto y no te dejará dormir en toda la noche

yellowjackets (1)

Netflix: de qué trata la serie Yellowjackets

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Yellowjackets versa: "Tras un accidente aéreo, un equipo de fútbol femenino hace lo imposible para vencer a la muerte. Años más tarde, las sobrevivientes lidian con el peso de sus terribles decisiones".

La historia de la serie comienza después de un accidente de avión en las profundidades de Ontario, en el que los miembros de un equipo de fútbol femenino son los únicos supervivientes del accidente. Las chicas de secundaria tendrán que luchar por su supervivencia contra los clanes caníbales.

yellowjackets (2)

Misty, Natalie, Taissa y Shauna son cuatro de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron, en mitad de la nada, a un accidente de avión; y solo ellas saben qué ocurrió allí hasta que fueron rescatadas.

Veinticinco años después, cada una ha construido su propia vida. Unas buscan saldar cuentas pendientes, otras hacen lo que sea para mantener bajo llave lo que realmente pasó, pero nadie quiere hablar de lo sucedido.

Netflix: tráiler de la serie Yellowjackets

Embed - Yellowjackets | Series Trailer | Paramount+

Reparto de Yellowjackets, serie de Netflix

Melanie Lynskey

Juliette Lewis

Christina Ricci

Christina Ricci

Tawny Cypress

Ella Purnell

Sophie Nélisse

Jasmin Savoy Brown

Sophie Thatcher

Sammi Hanratty

Samantha Hanratty

Steven Krueger

Warren Kole

Dónde ver la serie Yellowjackets, según la zona geográfica