La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con una gran cantidad de producciones de suspenso que basan su trama en la supervivencia y el drama. Tal es el caso de Yellowjackets, una serie de 2021 que cuenta con 9 capítulos en la plataforma de la N roja.
Netflix: el thriller psicológico de 9 capítulos que causa impacto y no te dejará dormir en toda la noche
Está entre las mejores series y películas de suspenso de Netflix. Arrasó en los Globos de Oro y en los Emmy
Yellowjackets fue nominada a los Globos de Oro y a 8 Premios Emmy, además de ser aclamada por la crítica internacional. Candice Frederick de The Wrap sentenció: "la realidad es que se aventura en demasiados géneros cuando podría asentar sus sólidos elementos de misterio. Pero en lo que respecta a su suspense escalofriante, es totalmente fascinante".
Carly Lane de Collider expresó sobre la serie de Netflix: es "un thriller desgarrador sobre sobrevivir a algo más que la juventud. Triunfa como drama de supervivencia gracias a los pequeños detalles".
Netflix: de qué trata la serie Yellowjackets
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Yellowjackets versa: "Tras un accidente aéreo, un equipo de fútbol femenino hace lo imposible para vencer a la muerte. Años más tarde, las sobrevivientes lidian con el peso de sus terribles decisiones".
La historia de la serie comienza después de un accidente de avión en las profundidades de Ontario, en el que los miembros de un equipo de fútbol femenino son los únicos supervivientes del accidente. Las chicas de secundaria tendrán que luchar por su supervivencia contra los clanes caníbales.
Misty, Natalie, Taissa y Shauna son cuatro de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron, en mitad de la nada, a un accidente de avión; y solo ellas saben qué ocurrió allí hasta que fueron rescatadas.
Veinticinco años después, cada una ha construido su propia vida. Unas buscan saldar cuentas pendientes, otras hacen lo que sea para mantener bajo llave lo que realmente pasó, pero nadie quiere hablar de lo sucedido.
Netflix: tráiler de la serie Yellowjackets
Reparto de Yellowjackets, serie de Netflix
- Melanie Lynskey
- Juliette Lewis
- Christina Ricci
- Christina Ricci
- Tawny Cypress
- Ella Purnell
- Sophie Nélisse
- Jasmin Savoy Brown
- Sophie Thatcher
- Sammi Hanratty
- Samantha Hanratty
- Steven Krueger
- Warren Kole
Dónde ver la serie Yellowjackets, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Yellowjackets se pùede ver en Netflix hasta el 31 de mayo, y en Paramount Plusy Movistar TV.
- Estados Unidos: la serie Yellowjackets se puede ver en Prime Video.
- España: la serie Yellowjackets se puede ver en Movistar Plus.