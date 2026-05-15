Desde 2022, la plataforma de series y películas de Netflix cuenta con una producción italiana que ha eclipsado a los amantes del romance. Se trata de Amor y gelato, que tiene una trama tan envolvente como prometedora y despertará emociones ocultas. ¿Todavía no la viste?
La película italiana de 2 horas que arrasa en Netflix y ha eclipsado a los amantes de las comedias románticas
Susanna Skaggs es la protagonista de esta comedia romántica que arrasa entre las series y películas de Netflix
Dirigida por Brandon Camp, esta película de Netflix de 1 hora y 52 minutos ha recibido críticas dispares. Amor y gelato "gustará al público joven: es un sólido trabajo que resulta entretenido, en ocasiones, pero su trama absurda y su desafortunado triángulo amoroso son imposibles de ignorar", declaró M.N. Miller de Ready Steady Cut.
Te dejamos el trailer de Amor y gelato y te contamos de qué trata, cómo está conformado su elenco y donde verla en Latinoamérica, España y Estados Unidos.
Netflix: tráiler de la película Amor y gelato
Netflix: de qué trata la película italiana Amor y gelato
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Amor y gelato versa: "Fuera de su zona de confort, entre enredos amorosos y secretos familiares... El verano de una adolescente en Roma cambiará su vida para siempre".
La trama de la película de Netflix sigue a Lina (Susanna Skaggs), una joven que pasa un verano en Roma para cumplir el último deseo de su difunta madre, antes de empezar la carrera. Pero allí encontrará el amor, aventuras y una nueva pasión: el helado.
Reparto de Amor y gelato, película de Netflix
- Susanna Skaggs como Lina
- Tobia De Angelis
- Owen McDonnell
- Valentina Lodovini
- Saul Nanni
- Anjelika Washington
- Alex Boniello
- Luca Seta
- Claudia Stecher
Dónde ver la película Amor y gelato, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Amor y gelato se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Amor y gelato se puede ver en Netflix.
- España: la película Amor y gelato se puede ver en Netflix.