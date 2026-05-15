La película italiana de 2 horas que arrasa en Netflix y ha eclipsado a los amantes de las comedias románticas

Te dejamos el trailer de Amor y gelato y te contamos de qué trata, cómo está conformado su elenco y donde verla en Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Netflix: tráiler de la película Amor y gelato

Embed - Amor y helado (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la película italiana Amor y gelato

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Amor y gelato versa: "Fuera de su zona de confort, entre enredos amorosos y secretos familiares... El verano de una adolescente en Roma cambiará su vida para siempre".

La trama de la película de Netflix sigue a Lina (Susanna Skaggs), una joven que pasa un verano en Roma para cumplir el último deseo de su difunta madre, antes de empezar la carrera. Pero allí encontrará el amor, aventuras y una nueva pasión: el helado.

amor y gelato (2)

Reparto de Amor y gelato, película de Netflix

Susanna Skaggs como Lina

Tobia De Angelis

Owen McDonnell

Valentina Lodovini

Saul Nanni

Anjelika Washington

Alex Boniello

Luca Seta

Claudia Stecher

Dónde ver la película Amor y gelato, según la zona geográfica