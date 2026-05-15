Netflix no para de triunfar con la serie turca más conmovedora de la historia

Netflix: de qué trata la serie El sastre

El sastre es un drama romántico que nos adentra en una red de secretos en torno a un joven sastre en Estambul. Peyami Dokumaci es un famoso sastre que ha heredado de su abuelo el talento para la costura, además de un exitoso negocio.

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Al morir su abuelo, Peyami deberá afrontar una pesada carga: el viejo sastre guardaba un secreto, y ahora ese secreto debe quedar enterrado, evitando que nadie descubra la verdad.

La tarea no será fácil, pero por suerte, Peyami pronto recibe un encargo importante: confeccionar el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo.

Mientras trata de levantar de nuevo el negocio de costura, Peyami y la pareja que está a punto de casarse verán cómo sus vidas se trastocan al descubrirse nuevas tramas entrelazadas y oscuros secretos que les afectarán emocional y profesionalmente.

Netflix: reparto de la serie El sastre

Çaatay Ulusoy como Peyami Dokumac

ifanur Gül como Esvet/Firuze

Salih Bademci como Dimitri

Olgun imek como Mustafa

Berrak Tüzünataç como Cemre

Ece Sükan como Suzi (Suzan)

Lilâ Gürmen como Lia

Tráiler de la serie El sastre

Embed - El Sastre Tráiler

Dónde ver la serie El sastre, según la zona geográfica