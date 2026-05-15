Netflix es el amo de las series turcas, una de las más vistas es esta conmovedora historia que se transformó en la más vista de la historia, se trata de la exitosísima El sastre.
Netflix no para de triunfar con la serie turca más conmovedora de la historia
Netflix es el amo de las series turcas, una de las más vistas es esta conmovedora historia que se transformó en la más vista de la historia
Este drama romántico, narra la historia de Peyami, un famoso sastre que hereda el exitoso negocio de su abuelo. Cuando este muere, el joven debe llevar uno de sus mayores secretos a Estambul y tratará de mantenerlo a salvo, aunque no será nada fácil.
Netflix: de qué trata la serie El sastre
El sastre es un drama romántico que nos adentra en una red de secretos en torno a un joven sastre en Estambul. Peyami Dokumaci es un famoso sastre que ha heredado de su abuelo el talento para la costura, además de un exitoso negocio.
Al morir su abuelo, Peyami deberá afrontar una pesada carga: el viejo sastre guardaba un secreto, y ahora ese secreto debe quedar enterrado, evitando que nadie descubra la verdad.
La tarea no será fácil, pero por suerte, Peyami pronto recibe un encargo importante: confeccionar el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo.
Mientras trata de levantar de nuevo el negocio de costura, Peyami y la pareja que está a punto de casarse verán cómo sus vidas se trastocan al descubrirse nuevas tramas entrelazadas y oscuros secretos que les afectarán emocional y profesionalmente.
Netflix: reparto de la serie El sastre
- Çaatay Ulusoy como Peyami Dokumac
- ifanur Gül como Esvet/Firuze
- Salih Bademci como Dimitri
- Olgun imek como Mustafa
- Berrak Tüzünataç como Cemre
- Ece Sükan como Suzi (Suzan)
- Lilâ Gürmen como Lia
Tráiler de la serie El sastre
Dónde ver la serie El sastre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El sastre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El sastre no está disponible en Netflix.
- España: la serie El sastre se puede ver en Netflix.