Netflix tiene esta joya española de época que cautivó a todos

Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad.

Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.

Netflix: de qué trata la película El cautivo

Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.

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Durante el año 1575, Miguel de Cervantes, que fue herido en combate, es capturado por corsarios argelinos en alta mar. Miguel sabe que si no se paga rápido su rescate, acabará muriendo de manera cruel. Mientras espera el rescate, descubre de manera inesperada su fascinación por contar historias.

La facilidad que tiene para crear relatos hace que vuelva la esperanza a sus compañeros de prisión, y también llama la atención de Hasán, el temerario Bajá de Argel, con el que entabla una curiosa unión.

Mientras sus compañeros pelean, Miguel, movido por su optimismo, empieza a desarrollar un plan de fuga algo peligroso.

Netflix: reparto de la película El cautivo

Julio Peña Fernández (Miguel)

Alessandro Borghi (Hasán Bajá)

Miguel Rellán (Antonio de Sosa)

Fernando Tejero (Blanco de Paz)

Luis Callejo (Dorador)

José Manuel Poga (Diego Castañeda)

Roberto Álamo (Abderramán)

Albert Salazar (Beltrán)



Tráiler de la película El cautivo

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