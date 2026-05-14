Netflix tiene las mejores películas españolas, como esta gran historia que es una joya de época escondida aclamada por sus seguidores, se trata de El cautivo.
Netflix tiene esta joya española de época que cautivó a todos
Netflix tiene las mejores películas españolas, como esta gran historia que es una joya de época escondida aclamada por sus seguidores
Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias.
Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad.
Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.
Netflix: de qué trata la película El cautivo
Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.
Durante el año 1575, Miguel de Cervantes, que fue herido en combate, es capturado por corsarios argelinos en alta mar. Miguel sabe que si no se paga rápido su rescate, acabará muriendo de manera cruel. Mientras espera el rescate, descubre de manera inesperada su fascinación por contar historias.
La facilidad que tiene para crear relatos hace que vuelva la esperanza a sus compañeros de prisión, y también llama la atención de Hasán, el temerario Bajá de Argel, con el que entabla una curiosa unión.
Mientras sus compañeros pelean, Miguel, movido por su optimismo, empieza a desarrollar un plan de fuga algo peligroso.
Netflix: reparto de la película El cautivo
- Julio Peña Fernández (Miguel)
- Alessandro Borghi (Hasán Bajá)
- Miguel Rellán (Antonio de Sosa)
- Fernando Tejero (Blanco de Paz)
- Luis Callejo (Dorador)
- José Manuel Poga (Diego Castañeda)
- Roberto Álamo (Abderramán)
- Albert Salazar (Beltrán)
Tráiler de la película El cautivo
Dónde ver la película El cautivo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El cautivo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El cautivo no está disponible en Netflix.
- España: la película El cautivo se puede ver en Netflix.