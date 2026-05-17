Alarma en Brasil: el escándalo que envuelve a Vinicius Júnior a pocos días del Mundial 2026

La extraña separación de Vinicius Júnior a días del Mundial 2026

Lo que más desconcierta a la opinión pública es la velocidad con la que se desencadenaron los hechos. Pocas horas antes de que estallara la bomba, Virginia Fonseca se encontraba en un palco del Estadio Santiago Bernabéu, alentando a Vinicius Júnior frente al Real Oviedo.

Sin embargo, el panorama cambió de forma drástica en cuestión de horas. Fonseca sorprendió a sus millones de seguidores con un extenso y tajante comunicado que confirmaba el final del noviazgo, con frases filosas contra el brasileño.

Vinicius Júnior alimentó el misterio y la tensión digital con una errática conducta en sus plataformas oficiales. El futbolista subió una fotografía junto a ella, pero decidió borrarla pocas horas después para, posteriormente, llamarse a un absoluto silencio mediático.

vinicius, pareja

La relación, que comenzó formalmente a mediados de 2025, no ha estado exenta de polémicas. En octubre del año pasado, la pareja enfrentó una severa crisis luego de que se filtraran supuestos chats del jugador con otras mujeres. Vinicius calificó a los mismos como "descuidos".

A las puertas del Mundial 2026, el foco de la selección de Brasil se desvía inevitablemente hacia la vida personal de uno de sus futbolistas.

Carlo Ancelotti y una gran noticia para la Selección de Brasil

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, sorprendieron a menos de un mes del inicio del Mundial 2026 al anunciar la renovación de su contrato por 4 años más, extendiendo su vínculo hasta el Mundial 2030.

La permanencia de Ancelotti, de 66 años, al mando de la selección más ganadora de la historia de los mundiales refleja el respaldo de la CBF al trabajo desarrollado por el entrenador, sino también la confianza que entre el plantel y la afición brasileña desde su llegada a finales de mayo de 2025.