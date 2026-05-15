Independiente Rivadavia, tras la eliminación en el Apertura de la Liga Profesional, trabaja pensando en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, competencia donde enfrentará a Tigre por los 16avos de final, aún sin fecha. Sin embargo, este viernes se confirmaron seis partidos de esta instancia.
Independiente Rivadavia espera fecha para jugar por Copa Argentina y otros seis duelos ya tienen confirmación
Independiente Rivadavia espera por Tigre sin fecha fija. La Copa Argentina armó un cronograma otros seis partidos correspondientes a 16avos de final
La organización de la Copa Argentina dio a conocer el cronograma de cuatro encuentros correspondientes a los 16avos de final, programados entre fines de mayo y principios de junio.
Inician los 16avos de final de Copa Argentina Talleres y Atlético Tucumán
El primer cruce confirmado para la ronda de 16avos de final será el próximo miércoles 20 de mayo, cuando se enfrenten Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán. El encuentro entre la T y el Decano se jugará en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's Old Boys, desde las 17.
La fecha tendrá continuidad el viernes 22 de mayo, a las 20, cuando Unión de Santa Fe se enfrente a Independiente de Avellaneda, también el estadio de la Lepra rosarina, en uno de los partidos más atractivos de esta instancia por la jerarquía de ambos clubes.
El resto tiene fecha pero no horario confirmado
El sábado 30 de mayo, pero aún sin horario ni escenario, será el turno de más cordobeses: Instituto, que jugará frente a Lanús. En esa misma jornada se medirán Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Belgrano de Córdoba.
Para el domingo 31 de mayo también quedó confirmado el choque entre Racing Club y Defensa y Justicia, aunque tanto horarios como sedes aún restan oficializarse.
Además, San Lorenzo tendrá su compromiso ante Deportivo Riestra el sábado 6 de junio, en otro duelo de "vecinos" y alto interés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.