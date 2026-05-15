Independiente Rivadavia espera fecha para jugar por Copa Argentina y otros seis duelos ya tienen confirmación

Inician los 16avos de final de Copa Argentina Talleres y Atlético Tucumán

El primer cruce confirmado para la ronda de 16avos de final será el próximo miércoles 20 de mayo, cuando se enfrenten Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán. El encuentro entre la T y el Decano se jugará en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's Old Boys, desde las 17.

La fecha tendrá continuidad el viernes 22 de mayo, a las 20, cuando Unión de Santa Fe se enfrente a Independiente de Avellaneda, también el estadio de la Lepra rosarina, en uno de los partidos más atractivos de esta instancia por la jerarquía de ambos clubes.

rosario-central-racing Racing también buscará recuperar la alegría en la Copa Argentina, jugando con Defensa y Justicia por los 16avos. de final el 31 de mayo.

El resto tiene fecha pero no horario confirmado

El sábado 30 de mayo, pero aún sin horario ni escenario, será el turno de más cordobeses: Instituto, que jugará frente a Lanús. En esa misma jornada se medirán Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Belgrano de Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiPonce__26/status/2055348645432549449&partner=&hide_thread=false DÍA CONFIRMADO



Copa Argentina dio a conocer las fechas para los partidos:#Instituto - Lanus#Belgrano - Gimnasia (J)



Ambos se disputaran el SÁBADO 30 de MAYO.



Sede A Confirmar.

La Gloria jugaría en Rosario y El Pirata tiene intenciones de hacerlo en Stgo. pic.twitter.com/BBAzpHQQBr — Santi Ponce (@SantiPonce__26) May 15, 2026

Para el domingo 31 de mayo también quedó confirmado el choque entre Racing Club y Defensa y Justicia, aunque tanto horarios como sedes aún restan oficializarse.

Además, San Lorenzo tendrá su compromiso ante Deportivo Riestra el sábado 6 de junio, en otro duelo de "vecinos" y alto interés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.