Inicio Fútbol Independiente Rivadavia
COPA ARGENTINA

Independiente Rivadavia espera fecha para jugar por Copa Argentina y otros seis duelos ya tienen confirmación

Independiente Rivadavia espera por Tigre sin fecha fija. La Copa Argentina armó un cronograma otros seis partidos correspondientes a 16avos de final

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Independiente Rivadavia inición bien la defensa de su título de campeón en la Copa Argentina venciendo a Estudiantes de Caseros. Ahora espera fecha para enfrentar a Tigre por 16avos. de final.

Independiente Rivadavia inición bien la defensa de su título de campeón en la Copa Argentina venciendo a Estudiantes de Caseros. Ahora espera fecha para enfrentar a Tigre por 16avos. de final.

Independiente Rivadavia, tras la eliminación en el Apertura de la Liga Profesional, trabaja pensando en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, competencia donde enfrentará a Tigre por los 16avos de final, aún sin fecha. Sin embargo, este viernes se confirmaron seis partidos de esta instancia.

La organización de la Copa Argentina dio a conocer el cronograma de cuatro encuentros correspondientes a los 16avos de final, programados entre fines de mayo y principios de junio.

futbol-apertura-octavos de final-talleres-belgrano (1)
Talleres de C&oacute;rdoba perdi&oacute; ante Belgrano por el Apertura y buscar&aacute; desquite en Copa Argentina frente a Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n.

Talleres de Córdoba perdió ante Belgrano por el Apertura y buscará desquite en Copa Argentina frente a Atlético Tucumán.

Inician los 16avos de final de Copa Argentina Talleres y Atlético Tucumán

El primer cruce confirmado para la ronda de 16avos de final será el próximo miércoles 20 de mayo, cuando se enfrenten Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán. El encuentro entre la T y el Decano se jugará en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's Old Boys, desde las 17.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2054907831006949526&partner=&hide_thread=false

La fecha tendrá continuidad el viernes 22 de mayo, a las 20, cuando Unión de Santa Fe se enfrente a Independiente de Avellaneda, también el estadio de la Lepra rosarina, en uno de los partidos más atractivos de esta instancia por la jerarquía de ambos clubes.

rosario-central-racing
Racing tambi&eacute;n buscar&aacute; recuperar la alegr&iacute;a en la Copa Argentina, jugando con Defensa y Justicia por los 16avos. de final el 31 de mayo.

Racing también buscará recuperar la alegría en la Copa Argentina, jugando con Defensa y Justicia por los 16avos. de final el 31 de mayo.

El resto tiene fecha pero no horario confirmado

El sábado 30 de mayo, pero aún sin horario ni escenario, será el turno de más cordobeses: Instituto, que jugará frente a Lanús. En esa misma jornada se medirán Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Belgrano de Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiPonce__26/status/2055348645432549449&partner=&hide_thread=false

Para el domingo 31 de mayo también quedó confirmado el choque entre Racing Club y Defensa y Justicia, aunque tanto horarios como sedes aún restan oficializarse.

Además, San Lorenzo tendrá su compromiso ante Deportivo Riestra el sábado 6 de junio, en otro duelo de "vecinos" y alto interés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar