Contra quién juega Independiente Rivadavia por Copa Argentina

A la Lepra le tocó comenzar su 2026, a nivel calendario oficial, jugando por los 32avos de Copa Argentina. El equipo de Berti no dejó dudas y puso la estrella sobre la mesa, con un rendimiento sobresaliente, especialmente de su capitán Alex Arce, quien marcó, y su refuerzo, Gonzalo Ríos, el otro autor.

Del encuentro entre Claypole y Tigre saldría el próximo rival de Independiente Rivadavia en su camino por Copa Argentina. El ganador fue el equipo de Primera División, al cual superó en la edición 2025 en cuartos de final, para ser campeón del torneo.

El partido de Independiente Rivadavia y Tigre aún no tiene fecha definida, pero según Gastón Edul, se llevarían a cabo durante la próxima Fecha FIFA.

En caso de superar al equipo de Diego Davobe, la Lepra sabe que se encontrará a Aldosivi de Mar Del Plata o a River Plate.

Independiente Rivadavia y un marzo exigente: cuándo juega

Después de lo que fue el empate ante Racing, la la Lepra deberá prepararse para afrontar los siguientes partidos del calendario de la Liga Profesional no da respiro:

2/03 - 21:30hs vs. River (Malvinas Argentinas)

08/03 - 17hs vs. Aldosivi (visitante) *postergado por paro*

11/03 - 22hs vs. Barracas Central (Bautista Gargantini)

15/03 - 15.15hs vs. Gimnasia (LP) (visitante)

22/3 - 22.15hs vs. Rosario Central (Bautista Gargantini)

Independiente Rivadavia Racing

Independiente Rivadavia recibe a River: cuándo, dónde y cómo comprar la entrada

El encuentro será el próximo lunes 2 de marzo a las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas y están a la venta las entradas para los no socios y el público neutral a través de Global Fan. Es importante aclarar que los socios con la cuota de febrero al día no pagan entrada.

Los precios de las entradas para los NO SOCIOS

Popular Sur CSIR: $40.000

Descubierta CSIR: $60.000

Cubierta CSIR: $80.000

Playa Oficial CSIR: $50.000

Los precios de las entradas para los NEUTRALES

Popular Norte Neutral: $60.000

Cubierta Norte Neutral: $100.000

Menores de 12 años: 50% de descuento