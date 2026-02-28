Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Quiere defender el título

Contra quién juega Independiente Rivadavia por Copa Argentina

La Lepra ya tiene definido su rival para la nueva fase de Copa Argentina, y se trata de un viejo conocido

Facundo Mezzabotta
Independiente Rivadavia vive un presente ideal, siendo puntero de su zona y hasta líder en soledad de la tabla anual de la Liga Profesional. Aún así, la Lepra de Berti no quita el pie del acelerador, y entre sus objetivos, buscará defender el título de la Copa Argentina, en una nueva fase para la cual ya tiene rival.

El Tigre de Diego Davobe será el rival que Independiente Rivadavia deberá enfrentar en los 16avos de final de la Copa Argentina, equipo que superó en la edición 2025, en la cual la Lepra salió campeón. Todavía no se han definido las fechas del encuentro, aunque se espera que sea durante Fecha FIFA.

berti 1
Alfredo Berti podría reaparecer recién semis de Copa Argentina.

Independiente Rivadavia ya sabe quién es su rival en Copa Argentina

Luego de ganarle cómodamente a Estudiantes de Buenos Aires, Independiente Rivadavia sigue su camino pensando en revalidar el título de la Copa Argentina. No solo sabe quien es su rival en 16avos, sino que hasta sabe qué equipo puede tocarle en 8vos en caso de pasar.

A la Lepra le tocó comenzar su 2026, a nivel calendario oficial, jugando por los 32avos de Copa Argentina. El equipo de Berti no dejó dudas y puso la estrella sobre la mesa, con un rendimiento sobresaliente, especialmente de su capitán Alex Arce, quien marcó, y su refuerzo, Gonzalo Ríos, el otro autor.

Del encuentro entre Claypole y Tigre saldría el próximo rival de Independiente Rivadavia en su camino por Copa Argentina. El ganador fue el equipo de Primera División, al cual superó en la edición 2025 en cuartos de final, para ser campeón del torneo.

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-tigre-ezequiel bonifacio-gol

El partido de Independiente Rivadavia y Tigre aún no tiene fecha definida, pero según Gastón Edul, se llevarían a cabo durante la próxima Fecha FIFA.

En caso de superar al equipo de Diego Davobe, la Lepra sabe que se encontrará a Aldosivi de Mar Del Plata o a River Plate.

Independiente Rivadavia y un marzo exigente: cuándo juega

Después de lo que fue el empate ante Racing, la la Lepra deberá prepararse para afrontar los siguientes partidos del calendario de la Liga Profesional no da respiro:

  • 2/03 - 21:30hs vs. River (Malvinas Argentinas)
  • 08/03 - 17hs vs. Aldosivi (visitante) *postergado por paro*
  • 11/03 - 22hs vs. Barracas Central (Bautista Gargantini)
  • 15/03 - 15.15hs vs. Gimnasia (LP) (visitante)
  • 22/3 - 22.15hs vs. Rosario Central (Bautista Gargantini)
Independiente Rivadavia Racing

Independiente Rivadavia recibe a River: cuándo, dónde y cómo comprar la entrada

El encuentro será el próximo lunes 2 de marzo a las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas y están a la venta las entradas para los no socios y el público neutral a través de Global Fan. Es importante aclarar que los socios con la cuota de febrero al día no pagan entrada.

Los precios de las entradas para los NO SOCIOS

  • Popular Sur CSIR: $40.000
  • Descubierta CSIR: $60.000
  • Cubierta CSIR: $80.000
  • Playa Oficial CSIR: $50.000

Los precios de las entradas para los NEUTRALES

  • Popular Norte Neutral: $60.000
  • Cubierta Norte Neutral: $100.000

Menores de 12 años: 50% de descuento

