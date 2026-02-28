Contra quién juega Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Independiente Rivadavia vive un presente ideal, siendo puntero de su zona y hasta líder en soledad de la tabla anual de la Liga Profesional. Aún así, la Lepra de Berti no quita el pie del acelerador, y entre sus objetivos, buscará defender el título de la Copa Argentina, en una nueva fase para la cual ya tiene rival.
El Tigre de Diego Davobe será el rival que Independiente Rivadavia deberá enfrentar en los 16avos de final de la Copa Argentina, equipo que superó en la edición 2025, en la cual la Lepra salió campeón. Todavía no se han definido las fechas del encuentro, aunque se espera que sea durante Fecha FIFA.
Independiente Rivadavia ya sabe quién es su rival en Copa Argentina
Luego de ganarle cómodamente a Estudiantes de Buenos Aires, Independiente Rivadavia sigue su camino pensando en revalidar el título de la Copa Argentina. No solo sabe quien es su rival en 16avos, sino que hasta sabe qué equipo puede tocarle en 8vos en caso de pasar.
A la Lepra le tocó comenzar su 2026, a nivel calendario oficial, jugando por los 32avos de Copa Argentina. El equipo de Berti no dejó dudas y puso la estrella sobre la mesa, con un rendimiento sobresaliente, especialmente de su capitán Alex Arce, quien marcó, y su refuerzo, Gonzalo Ríos, el otro autor.
Del encuentro entre Claypole y Tigre saldría el próximo rival de Independiente Rivadavia en su camino por Copa Argentina. El ganador fue el equipo de Primera División, al cual superó en la edición 2025 en cuartos de final, para ser campeón del torneo.
El partido de Independiente Rivadavia y Tigre aún no tiene fecha definida, pero según Gastón Edul, se llevarían a cabo durante la próxima Fecha FIFA.
En caso de superar al equipo de Diego Davobe, la Lepra sabe que se encontrará a Aldosivi de Mar Del Plata o a River Plate.
Independiente Rivadavia y un marzo exigente: cuándo juega
08/03 - 17hs vs. Aldosivi (visitante) *postergado por paro*
11/03 - 22hs vs. Barracas Central (Bautista Gargantini)
15/03 - 15.15hs vs. Gimnasia (LP) (visitante)
22/3 - 22.15hs vs. Rosario Central (Bautista Gargantini)
Independiente Rivadavia recibe a River: cuándo, dónde y cómo comprar la entrada
El encuentro será el próximo lunes 2 de marzo a las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas y están a la venta las entradas para los no socios y el público neutral a través de Global Fan. Es importante aclarar que los socios con la cuota de febrero al día no pagan entrada.