Dura caída de la Selección argentina por los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027

La Selección argentina cayó ante Uruguay por la tercera fecha de los Claisificatorios FIBA para el próximo Mundial de Básquet de Qatar 2027

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
La Selección argentina la pasó mal. El equipo albiceleste perdió ante Uruguay por 61-44 este viernes, por la tercera fecha de los Claisificatorios FIBA para el próximo Mundial de Básquet de Qatar 2027, en un partido disputado en el estadio de Obras Sanitarias.

Tras el traspié el elenco nacional está en la segunda posición del grupo D clasificatorio al Mundial, con tres puntos y por detrás de Uruguay, que suma seis unidades. La zona está compuesta por cuatro selecciones y las primeras tres clasifican a la segunda y última instancia previa al certamen mundialista.

El base charrúa Joaquín Rodríguez, que sumó 20 puntos, aportó seis asistencias y cuatro rebotes se destacó en el partido, mientras que en el elenco nacional el único jugador destacado fue el alero Gonzalo Corbalán, que marcó 14 puntos pero solo obtuvo 2 rebotes y no dio asistencias.

El combinado argentino dirigido por Pablo Prigioni tuvo una floja labor ante un equipo que mantuvo la concentración durante los 40 minutos y tuvo un último cuarto excelente, que le fue suficiente para quedarse con un triunfo merecido.

Pablo Prigioni decidió no utilizar a sus principales estrellas, los guardias Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola y el alero Gabriel Deck, entre otros, quienes tuvieron importantes participaciones en la EuroLiga,

Lo que viene para la Selección argentina en los Clasificarios FIBA para el Mundial de Básquet 2027

Argentina recibirá a Panamá el lunes 2 de marzo en la próxima fecha, nuevamente en el estadio Obras, a las 18.30.

Allí deberá volver al triungi para dejar en el camino una derrota dura ante los “Charrúas”.

Panamá contará con una baja sensible, debido a la lesión ligamentaria del escolta Jhivvan Jackson Meléndez, que actualmente juega en San Pablo Burgos de la Liga ACB española y tiene pasado en el básquet belga y alemán.

