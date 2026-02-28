Dura caída de la Selección argentina por los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027

El combinado argentino dirigido por Pablo Prigioni tuvo una floja labor ante un equipo que mantuvo la concentración durante los 40 minutos y tuvo un último cuarto excelente, que le fue suficiente para quedarse con un triunfo merecido.

Pablo Prigioni decidió no utilizar a sus principales estrellas, los guardias Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola y el alero Gabriel Deck, entre otros, quienes tuvieron importantes participaciones en la EuroLiga,

Lo que viene para la Selección argentina en los Clasificarios FIBA para el Mundial de Básquet 2027

Argentina recibirá a Panamá el lunes 2 de marzo en la próxima fecha, nuevamente en el estadio Obras, a las 18.30.

Allí deberá volver al triungi para dejar en el camino una derrota dura ante los “Charrúas”.

Panamá contará con una baja sensible, debido a la lesión ligamentaria del escolta Jhivvan Jackson Meléndez, que actualmente juega en San Pablo Burgos de la Liga ACB española y tiene pasado en el básquet belga y alemán.